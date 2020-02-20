Медики в ходе медобследования обнаружили у 11 американцев, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, коронавирус. Все они были доставлены в медицинский центр Университета Небраски.
Как сообщает CNN, всего с лайнера было эвакуировано 13 граждан США.
Отмечается, что у заболевших найдены незначительные симптомы вируса.
Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. Инфекцию подхватили уже более 400 пассажиров. В числе заразившихся есть и россиянка.
Как ранее писал NEWS.ru, граждане РФ, в крови которых обнаружен коронавирус нового типа, чувствуют себя удовлетворительно.
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