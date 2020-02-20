https://static.news.ru/photo/42aadeaa-546c-11ea-a85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медики в ходе медобследования обнаружили у 11 американцев, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, коронавирус. Все они были доставлены в медицинский центр Университета Небраски.

Как сообщает CNN, всего с лайнера было эвакуировано 13 граждан США.

Отмечается, что у заболевших найдены незначительные симптомы вируса.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. Инфекцию подхватили уже более 400 пассажиров. В числе заразившихся есть и россиянка.

Как ранее писал NEWS.ru, граждане РФ, в крови которых обнаружен коронавирус нового типа, чувствуют себя удовлетворительно.