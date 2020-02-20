https://static.news.ru/photo/7b1ab8ca-5401-11ea-83a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Deng Hua/XinHua/Global Look Press

В Китае рассчитывают, что к 20 марта эпидемия коронавируса будет остановлена. Об этом заявил председатель комитета Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.

Парламентарий встретился с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем, после беседы с которым заявил, что Китаю удалось добиться прорыва в области здравоохранения и фармакологии и проявить высочайшую степень эффективности и ответственности управления, которые позволили предотвратить распространение эпидемии.

Китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухани будет остановлена, — цитирует Гаврилова «Интерфакс».

Гаврилов добавил, что КНР будет создана свободная медицинская зона для совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний и «апробации данных методов» и российская делегация приглашена в Китай для обмена опытом по предотвращению и борьбе против опасных заболеваний, а также для совместной проработки проектов по развитию фармакологии.

В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.