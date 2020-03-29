https://static.news.ru/photo/c881af7e-71ac-11ea-a7a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Urdee Image/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профильные ведомства РФ прорабатывают вопрос организации дополнительных авиарейсов для вывоза на родину из Таиланда российских туристов.

Предполагается, что перевозка будет осуществляться на коммерческой основе по тарифам и условиям той или иной авиакомпании, говорится на сайте посольства РФ в королевстве.

В дипмиссии добавили, что данные о графике полётов будут сообщены позднее.

Ранее NEWS.ru писал, что более 700 туристов вернулись в Россию с таиландских курортов Краби и Паттайя. Двумя самолётами они доставили в аэропорт Хабаровска.