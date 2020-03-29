Профильные ведомства РФ прорабатывают вопрос организации дополнительных авиарейсов для вывоза на родину из Таиланда российских туристов.
Предполагается, что перевозка будет осуществляться на коммерческой основе по тарифам и условиям той или иной авиакомпании,
В дипмиссии добавили, что данные о графике полётов будут сообщены позднее.
Ранее NEWS.ru писал, что более 700 туристов вернулись в Россию с таиландских курортов Краби и Паттайя. Двумя самолётами они доставили в аэропорт Хабаровска.
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