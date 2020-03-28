Свыше семи сотен туристов вернулись на родину с таиландских курортов Краби и Паттайя. Двумя самолётами они доставлены в аэропорт Хабаровска.
Вернувшихся из-за рубежа россиян встречают сотрудники Роспотребнадзора. Им измеряют температуру, вручают уведомление о двухнедельной самоизоляции и обязывают заполнить анкету. Кроме того, туристы должны будут уведомить о своём возвращении поликлинику по месту жительства.
В течение дня в аэропорт Хабаровска должны прибыть ещё два рейса из Таиланда. Ими будут вывезены более 400 туристов из Паттайи и Бангкока,
В Хабаровском крае зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом. Всего по России общее число заражённых составляет 1036 человек. Выздоровели 47 человек, умерли пятеро. В мире заразились более 598 тысяч. Жертвами болезни стали 27,3 тысячи человек, выздоровели свыше 134 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что власти ОАЭ разрешили вывезти застрявших в стране из-за коронавируса россиян на родину. По данным Минтранса, российские авиакомпании совершат в ближневосточную страну пять вывозных рейсов.
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