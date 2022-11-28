Девушка-подросток в Китае съела три килограмма собственных волос South China Morning Post: врачи удалили из желудка девушки-подростка в КНР трехкилограммовый ком волос

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14-летняя девушка-подросток из города Сиань в Китае съела три килограмма собственных волос, пишет South China Morning Post. У китаянки возникли проблемы с аппетитом, из-за чего ее отправили в больницу. Во время обследования врачи обнаружили в желудке и кишечнике подростка огромный ком волос. Хирургам пришлось провести двухчасовую операцию для их удаления из организма.

Мы обнаружили, что ее желудок был заполнен таким количеством волос, что в нем не было свободного места для еды. Ее кишечник также был забит волосами, — рассказывает врач.

Медики предполагают, что такое состояние связано с пикацизмом — расстройством пищевого поведения, подразумевающим употребление в пищу несъедобных объектов.

Ранее в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили NEWS.ru, что подмосковные врачи извлекли шестисантиметровый прут из глаза 12-летнего подростка. В ведомстве добавили, что медикам в ходе операции удалось спасти мальчику зрение. Он попал в отделение офтальмологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского после того, как мяч влетел в футбольные ворота, от которых отскочил металлический прут и вонзился в глаз.