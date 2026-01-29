Деталь отвалилась у поезда по ходу движения в одной из стран Азии

В Японии деталь отвалилась у скоростного поезда «синкансэн» во время движения, сообщил телеканал Asahi TV. Специалисты обнаружили отсутствие защитной панели на люке под вагоном.

Инцидент произошел 23 января, поезд следовал по маршруту Токио-Хоккайдо. При этом выпавшую деталь весом около 5 кг еще не нашли. Канал отметил, что она может находиться далеко за пределами железной дороги. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее пресс-служба главного управления МЧС по Хабаровскому краю сообщила, что на станции Корфовская Хабаровского района завершены аварийно-восстановительные работы после схода 16 грузовых вагонов. Движение поездов осуществляется в штатном режиме, задержек в графике допущено не было.

До этого стало известно, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Польше на участке Мехов — Сломники. По словам министра инфраструктуры республики Дариуша Климчака, в поезде находилось около 20 человек, обошлось без жертв и пострадавших.

21 января в Каталонии пригородный поезд столкнулся с обрушившейся на пути подпорной стеной. Состав из шести вагонов, в котором находился 131 человек, сошел с рельсов рано утром на перегоне между городами Террасса и Манреса. Погиб один человек.