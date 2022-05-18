CNN: КНДР может провести испытания МБР на фоне приезда Байдена в Сеул

Джо Байден / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея готовится провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты в течение 48-96 часов. Приготовления ведутся на фоне ожидающегося 19 мая визита президента США Джо Байдена в Сеул, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала поделился оценками американской разведки по поводу приготовлений на стартовой площадке, расположенной неподалеку от Пхеньяна.

То, что мы наблюдали при прошлом запуске [ракеты], мы наблюдаем и сейчас, — отметил он.

Других деталей он не назвал, уточнив лишь, что приготовления в КНДР к испытаниям в США связывают с предстоящим визитом Байдена в Южную Корею. Хозяин Белого дома намерен провести в Сеуле переговоры на высшем уровне. Затем 22 мая Байден прилетит в Токио, там его ожидают встречи с лидерами Японии, Австралии и Индии.

Ранее стало известно, что в 2022 году КНДР провела 16 испытаний новых вооружений. В рамках испытания своего военного арсенала 12 мая Северная Корея провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Характеристики ракеты, такие как дальность, высота и скорость полёта, оставались неизвестными.