Число погибших в катастрофе на железной дороге в Индии превысило 230 Reuters: число погибших в катастрофе на железной дороге в Индии достигло 233

Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Число людей, погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша, выросло до 233, сообщает Reuters. AFP прежде сообщало о 120 жертвах катастрофы на востоке Индии.

Известно, что столкновение пассажирского и грузового поездов произошло около 19:20 по местному времени в районе станции Баханага Базар. Пассажирский состав следовал из Калькутты в Ченнай, когда протаранил сошедшие с рельсов вагоны другого поезда, следовавшего из Бангалора в Калькутту.

На месте ЧП проходит спасательная операция, в ней задействованы более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий. Глава пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги прежде говорил о более чем 120 телах, которые спасателям удалось извлечь.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате столкновения поездов увеличилось до 850. Издание Hindustan Times уточнило, что несколько сотен человек могут оставаться в искореженных вагонах, поэтому точное число пострадавших и погибших еще может увеличиться. В больницы по всему округу доставлены более 350 человек. В близлежащих районах в состояние готовности приведены все частные и государственные медучреждения.