Более 15,5 тысячи человек заразились коронавирусом в Центральной Азии

https://static.news.ru/photo/47376230-9db0-11ea-ae85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Количество подтверждённых случаев COVID-19 в странах Центральной Азии превысило 15,5 тысячи человек. Более половины из них приходятся на долю Казахстана — 8,3 тысячи.

За последние 24 часа в республике выявили 403 новых случая заражения в 15 регионах. По количеству заболевших лидируют Алма-Ата и Нур-Султан.

В Киргизии количество заразившихся составляет 1,4 тысячи человек. За сутки заболели 38 жителей республики.

В Узбекистане за минувшие сутки коронавирус выявили у 54 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения возросло до 3,1 тысячи.

В Таджикистане зафиксировано 2,7 тысячи случаев COVID-19, из которых 187 — з последние сутки.

В общей сложности в четырёх странах выздоровели 8,9 тысячи заразившихся пациентов. Жертвами инфекции стали 106 человек. За последние сутки данные о летальных исходах не изменились, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на профильные ведомства республик.

В мире более 5,3 млн инфицированных COVID-19, более 342 тысяч погибли, более 2 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане от коронавируса вылечили четырёхмесячную девочку. Она стала самой юной пациенткой из числа заражённых COVID-19 в республике.