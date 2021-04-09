Блогер из Китая рассказал о предпочтениях россиян, «вызывающих шок»

https://static.news.ru/photo/25256f7a-9a58-11eb-adbd-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Пользователь китайского портала Sina оценил предпочтения россиян в мясе. По его мнению, некоторые из них «вызывают шок» у иностранцев.

В Китае удивление могут вызвать российские способы приготовления и употребления мяса. Так, русский шашлык совсем не похож на китайские шашлычки, отметил блогер.

Он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, он запекается на стальных шампурах, — пояснил он.

Также мужчина рассказал о сале, от которого у него «ком в горле встаёт», хотя у россиян оно считается «прекрасным лакомством». При этом пользователь сделал из предпочтений россиян совсем не кулинарный вывод.

После того, как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут «воинственным народом», — написал блогер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудник китайского издания «Хуаньцю шибао» впечатлился русскими кладбищами. Журналист считает, что они «похожи на парк». Китаец побывал на Новодевичьем кладбище в Москве, где похоронены российские знаменитости. Мужчина считает, что это кладбище представляет собой «высший уровень русской надгробной культуры». Особо ему понравились русские надгробия.