Asia Times: Жители Китая считают Россию самой дружественной страной в мире

Пекин, Китай / Фото Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

Жители Китая считают Россию самой близкой для них страной: по их словам, они относятся к ней лучше, чем к другим государствам. Кроме того, они доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Такую ситуацию показал социологический опрос, проведённый Центральноевропейским институтом азиатских исследований, сообщает интернет-издание Asia Times.

Результат исследования является показателем того, что отношение местного населения улучшилось за последние три года. Так, позитивное восприятие России демонстрирует почти 80% участников. При этом две трети опрошенных считают, что США негативно относятся к КНР, и согласны с тем, что в отношении официального Вашингтона Пекину необходимо проводить жёсткую политику.

Как отмечает издание, мнение китайцев о России связано с доверием к её властям. Так, самым распространённым ответом среди респондентов были следующие: «Мы доверяем Путину», «у Путина есть сила воли и мужество».

Также многие жители Китая признались в «братской любови» к России. Они отметили, что в данной ситуации подходит тезис «враг нашего врага — наш друг».

Опрос проводился среди трёх тысяч респондентов из материкового Китая.

Ранее Пекин обратился с призывом к странам G7 сфокусироваться на мире и прекратить практику двойных или множественных стандартов в отношении других стран, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он также призвал «прекратить направляться в другие страны для организации цветных революций» и не использовать незаконные санкции.

С момента начала специальной военной операции Пекин занял нейтральную сторону, однако в своих заявлениях его представители демонстрируют пророссийский тон риторики.