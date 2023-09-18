«Абсолютный абсурд»: Китай остался недоволен словами Бербок о Си Цзиньпине МИД КНР назвал провокацией заявление Бербок о Си Цзиньпине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине являются абсолютным абсурдом и откровенной провокацией, говорится на сайте МИД КНР. По словам представителя ведомства Мао Нин, Пекин выражает сильное недовольство соответствующим высказыванием и решительно выступает против него.

Китайская сторона выражает сильное недовольство по поводу соответствующих высказываний немецкой стороны, выступает решительно против этого. Высказывания немецкой стороны являются абсолютным абсурдом, они серьезно вредят политическому престижу Китая, это откровенная политическая провокация, — отметила Мао Нин.

Ранее Бербок в эфире телевидения заявила, что Си Цзиньпин является диктатором. Победа Украины в конфликте стала бы «знаком для таких, как он», добавила министр иностранных дел Германии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее высказывание, заявила, что Бербок потеряла ум. Она иронично отметила, что немецкому министру становится хуже с каждым днем. В связи с этим представитель российского министерства призвала найти ум Бербок и срочно вернуть его хозяйке.