Захарова попросила «найти ум» главы МИД Германии Бербок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова попросила «найти потерянный ум» министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Соответствующее сообщение появилось в ее официальном Telegram-канале после того, как немецкий дипломат назвала председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором».

Ахтунг! Кто найдёт потерянный министром иностранных дел Германии Бербок ум, срочно отдайте хозяйке — ей хуже с каждым днём, — заявила Захарова.

Глава МИД ФРГ назвала Си Цзиньпин диктатором в интервью телеканалу Fox News. По ее мнению, успешное завершение для России СВО станет сигналом для Китая.

До этого «смущенным диктатором» Си называл и Байден. В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар этим летом. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.

Заявление прозвучало после поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях двух стран.

После этого Китай выразил протест. В МИД КНР отметили, что высказывания президента США крайне безответственны и нарушают дипломатический этикет.