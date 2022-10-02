127 человек погибли во время беспорядков на футбольном матче в Индонезии

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В Индонезии в провинции Восточная Ява во время давки и беспорядков на футбольном матче погибли 127 человек — двое из них полицейские, передает CNN Indonesia. Еще 180 после субботы числятся пострадавшими. По данным издания, трагедия произошла после матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3).

На поле выбежали фанаты проигравшей команды, и чтобы разогнать разгневанную толпу, полицейские применили слезоточивый газ — это привело к давке и случаям удушья.

В результате беспорядков были уничтожены две полицейские машины, зрители также подожгли другие объекты на стадионе.

Глава Футбольной ассоциации Индонезии Мохамад Ириаван выразил свои соболезнования и приостановил соревнования лиги.

Мы временно приостановили соревнования лиги 1-го сезона 2022/2023 на одну неделю. Кроме того, команде «Арема» запрещено проводить оставшиеся соревнования в этом сезоне, — сказал он.

28 мая на стадионе Stade de France в Париже состоялся финал Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Начало матча было отложено на 37 минут по причине беспорядков, случившихся возле стадиона. По имеющимся данным, болельщики прорывались через охрану в попытке попасть на трибуны. Полиции пришлось применить против них слезоточивый газ. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в беспорядках виноваты болельщики английской команды.