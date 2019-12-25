https://static.news.ru/photo/25112a92-27b8-11ea-96e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Museum of Hangovers

В хорватской столице Загребе открылся музей похмелья.

Экспозиция The Museum of Hangovers включает в себя предметы, которые люди находили наутро после ночи веселья и не могли объяснить, откуда эти вещи взялись, сообщает CNN.

Помимо этого, в музее есть комнаты интерактива, где посетители могут проверить свои рефлексы, надев «пивные очки», а также поделиться своими историями о лучшем и худшем похмелье в жизни.

Владелец и автор выставки Рино Дубокович объяснил, что у него и его команды нет цели воспевать злоупотребление выпивкой.

В будущем мы бы хотели донести до людей, что с алкоголем связано много плохого, — сказал Дубокович.

В сувенирном магазине заведения продаются дартс и настольные игры, среди которых «Пьяная Монополия».

Как писал NEWS.ru ранее, регулярное посещение выставок в музеях и театральных постановок способствует долголетию, выяснили британские учёные. Их выводы основываются на 14-летних наблюдениях, в которых участвовали около семи тысяч добровольцев старше 50 лет.