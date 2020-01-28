Триумфатором премии «Грэмми» в этом году стала 18-летняя Билли Айлиш, завоевавшая награды в наиболее престижных номинациях.

Среди лауреатов «Грэмми» в этом году также супруга экс-президента США Мишель Обама за аудиоверсию своих мемуаров и исландский композитор Хильдур Гуднадоттир за саундтрек к сериалу «Чернобыль». Кадры с церемонии награждения...