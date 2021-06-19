Картины художников XVII века нашли на помойке в Германии

В Германии две старинные картины художников XVII века нашли на помойке. Как сообщило в Тwittеr отделение полиции в Кёльне, полотна валялись в мусоре на месте отдыха рядом с автобаном А7 в Средней Франконии.
Картины обнаружил 64-летний местный житель, который и передал свою находку правоохранителям. В полиции отметили, что по первым оценкам эксперта, в обоих случаях речь может идти об оригиналах.
Предположительно, одна картина, «Портрет мальчика», принадлежит кисти ученика Рембрандта, голландского художника Самюэла ван Хогстратена (1627–1678). Вторую, «Автопортрет смеющегося», написал в 1665-м итальянский художник Пьетро Беллотти (1627–1700).
Эксперты пока не могут назвать стоимость произведений искусства. Ранее на торгах работы Беллотти оценивались более чем в $200 тысяч, а ван Хогстратена — в $400 тысяч.
В настоящее время полиция пытается выяснить, как полотна попали на помойку.
Ранее сообщалось, что картины советской художницы Светланы Ковальской, известной иллюстрациями к сказкам Андерсена, оказались на помойке в Долгопрудном.