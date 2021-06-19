Картины художников XVII века нашли на помойке в Германии

https://static.news.ru/photo/bfa61d86-d10a-11eb-ad80-96000091f725_660.jpg Фото: polizei_nrw_k/twitter.com

В Германии две старинные картины художников XVII века нашли на помойке. Как сообщило в Тwittеr отделение полиции в Кёльне, полотна валялись в мусоре на месте отдыха рядом с автобаном А7 в Средней Франконии.

Картины обнаружил 64-летний местный житель, который и передал свою находку правоохранителям. В полиции отметили , что по первым оценкам эксперта, в обоих случаях речь может идти об оригиналах.

Предположительно, одна картина, «Портрет мальчика», принадлежит кисти ученика Рембрандта, голландского художника Самюэла ван Хогстратена (1627–1678). Вторую, «Автопортрет смеющегося», написал в 1665-м итальянский художник Пьетро Беллотти (1627–1700).

Эксперты пока не могут назвать стоимость произведений искусства. Ранее на торгах работы Беллотти оценивались более чем в $200 тысяч, а ван Хогстратена — в $400 тысяч.

В настоящее время полиция пытается выяснить, как полотна попали на помойку.

Ранее сообщалось, что картины советской художницы Светланы Ковальской, известной иллюстрациями к сказкам Андерсена, оказались на помойке в Долгопрудном.