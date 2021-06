Картины художников XVII века нашли на помойке в Германии

Картины обнаружил 64-летний местный житель, который и передал свою находку правоохранителям. В полиции отметили , что по первым оценкам эксперта, в обоих случаях речь может идти об оригиналах.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen : Wertvolle Ölgemälde in Müllcontainer an der A7 in Mittelfranken entdeckt/Fotos - Infos unter https://t.co/2pnX3zs6I8 pic.twitter.com/Fblk5wpQTN