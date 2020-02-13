https://static.news.ru/photo/1799896e-4e59-11ea-9f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: 1picasso100euros.com

Аукционный дом Christie’s устроил лотерею, победитель которой станет обладателем картины испанского художника Пабло Пикассо всего за €100. Акция проводится с целью предоставить жителям африканских стран доступ к чистой питьевой воде.

Организаторы лотереи заявили, что надеются продать целую партию билетов в США, сообщает Page Six. Победитель будет объявлен в Париже 30 марта, отмечается на сайте акции.

Шансы победить намного выше, чем в Powerball, — рассказал источник, сравнив акцию Christie’s с одной из известных американских лотерей, у которой шансы на победу составляют 1 к 292 млн.

Отмечается, что организаторы уже проводили такой розыгрыш в 2013 году, когда полотно Пикассо уехало в штат Пенсильвания.

Как писал NEWS.ru, житель Великобритании приобрёл на гаражной распродаже подлинник полотна Пабло Пикассо. Покупка ему обошлась всего в $293.