Аукционный дом Christie’s устроил лотерею, победитель которой станет обладателем картины испанского художника Пабло Пикассо всего за €100. Акция проводится с целью предоставить жителям африканских стран доступ к чистой питьевой воде.
Организаторы лотереи заявили, что надеются продать целую партию билетов в США,
Шансы победить намного выше, чем в Powerball, — рассказал источник, сравнив акцию Christie’s с одной из известных американских лотерей, у которой шансы на победу составляют 1 к 292 млн.
Отмечается, что организаторы уже проводили такой розыгрыш в 2013 году, когда полотно Пикассо уехало в штат Пенсильвания.
Как писал NEWS.ru, житель Великобритании приобрёл на гаражной распродаже подлинник полотна Пабло Пикассо. Покупка ему обошлась всего в $293.
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