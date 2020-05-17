Задержанных в Ливии россиян обвинили в попытке вмешательства в выборы

https://static.news.ru/photo/6e2313da-98f1-11ea-9a65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Генпрокуратура Правительства национального согласия (ПНС) Ливии предъявила двоим гражданам России Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану обвинения в попытке вмешательства в выборы. Об этом сообщил их адвокат Мухаммед Айяд.

Он добавил, что его подзащитным вменяется также встреча с сыном бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи.

По словам юриста, расследование в отношении россиян продолжается. Дата суда пока не определена, передаёт РИА Новости.

Россияне были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Они являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей и находились в стране с целью изучения гуманитарной, культурной и политической обстановки.

Ранее NEWS.ru писал, что глава фонда Александр Малькевич назвал задержание россиян в Ливии политическим шантажом. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на эту ситуацию и помочь в ней разобраться