Президент Южного Судана Салва Киир объявил о своём согласии на административную реформу и возвращении страны к делению на 10 штатов.
По словам главы государства, данное решение было принято во имя мира и он ожидает, что оппозиция ответит взаимностью.
Как
В сентябре 2018 года Киир и Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а лидер повстанцев восстанавливается в должности вице-президента страны.
Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционная партия «Единое национальное движение» пригрозила организовать массовые протесты в Тбилиси, если глава российского МИДа Сергей Лавров посетит Грузию во время майского Комитета министров Совета Европы.
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