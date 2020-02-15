https://static.news.ru/photo/a110366e-500e-11ea-854b-fa163e074e61_660.jpg Салва Киир Фото: Mohamed Khidir/Xinhua/Global Look Press

Президент Южного Судана Салва Киир объявил о своём согласии на административную реформу и возвращении страны к делению на 10 штатов.

По словам главы государства, данное решение было принято во имя мира и он ожидает, что оппозиция ответит взаимностью.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, сокращение штатов с 32 до 10 было главным требованием вооружённой оппозиции. Её лидер Риек Машар заявлял, что не войдёт в переходное коалиционное правительство без выполнения данного положения. Он утверждал, что нынешнее административное деление лишает местные власти ресурсов и политического влияния.

В сентябре 2018 года Киир и Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а лидер повстанцев восстанавливается в должности вице-президента страны.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционная партия «Единое национальное движение» пригрозила организовать массовые протесты в Тбилиси, если глава российского МИДа Сергей Лавров посетит Грузию во время майского Комитета министров Совета Европы.