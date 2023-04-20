Во Франции сообщили о нападении на правительственную делегацию Мали AFP: неизвестные напали на правительственную делегацию Мали

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительственная делегация Мали подверглась нападению со стороны неизвестных лиц, когда направлялась в город Нару, недалеко от границы с Мавританией. Четыре человека погибли, есть пропавшие без вести, сообщает AFP со ссылкой на малийских чиновников.

Официальная делегация, направлявшаяся этим утром в Нару, действительно подверглась нападению. По меньшей мере четверо погибли, некоторые пропали без вести. Напряженность в регионе по-прежнему высока, — цитирует агентство представителя местных властей, пожелавшего остаться неназванным.

В AFP привели слова другого местного чиновника, подчеркнувшего, что нападение совершили «джихадисты».

Ранее правительство Республики Мали опровергло наем российских бойцов из ЧВК Вагнера после того, как 15 западных стран выступили с формальным осуждением касаемо предполагаемого размещения наёмников в Западной Африке. Государство представило официальное заявление, в котором отрицает эти обвинения и подчеркивает, что оно не прибегает к услугам частных охранных групп.