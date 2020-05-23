Власти Египта рассказали об условиях возвращения иностранных туристов

Отели Египта возобновили свою работу, но пока принимают лишь египетских граждан. Министр туризма страны Халед аль-Анани заявил, что въезд иностранных туристов будет разрешён при безупречном выполнении отелями всех санитарных требований и после снижения темпов распространения коронавируса.
Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Власти страны рассчитывают отработать на базе внутреннего туризма антивирусные протоколы. В начале июня будет рассмотрен вопрос приёма иностранных гостей. Сейчас власти Египта ведут переговоры на эту тему с 20 странами, среди которых Германия, Великобритания, Польша, Украина и Белоруссия.
Представители российской авиаотрасли говорят, что пока вопрос возобновления полноценного авиасообщения РФ с Египтом не стоит на повестке дня. Однако к нему могут вернуться осенью, чтобы поддержать перевозчиков и туроператоров зимой.
Как писал NEWS.ru, 20 мая в Египте был зафиксирован суточный рекорд по выявленным случаям коронавируса — инфекцию обнаружили у 745 человек.
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