Власти Египта рассказали об условиях возвращения иностранных туристов

https://static.news.ru/photo/91e2872a-9d0f-11ea-bd79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Okla Michal /Global Look Press

Отели Египта возобновили свою работу, но пока принимают лишь египетских граждан. Министр туризма страны Халед аль-Анани заявил, что въезд иностранных туристов будет разрешён при безупречном выполнении отелями всех санитарных требований и после снижения темпов распространения коронавируса.

Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает на своём сайте. Аль-Анани в настоящее время лично инспектирует курортные гостиницы. Сертификаты безопасности власти Египта обещают выдать только тем отелям, которые на 100% выполнили все требования. Заявки на сертификаты подали 173 заведения, самое большое число заявок поступило из Хургады (66). Из пяти уже проверенных отелей в этом городе готовыми к приёму туристов оказались три.

Власти страны рассчитывают отработать на базе внутреннего туризма антивирусные протоколы. В начале июня будет рассмотрен вопрос приёма иностранных гостей. Сейчас власти Египта ведут переговоры на эту тему с 20 странами, среди которых Германия, Великобритания, Польша, Украина и Белоруссия.

Представители российской авиаотрасли говорят, что пока вопрос возобновления полноценного авиасообщения РФ с Египтом не стоит на повестке дня. Однако к нему могут вернуться осенью, чтобы поддержать перевозчиков и туроператоров зимой.

Как писал NEWS.ru, 20 мая в Египте был зафиксирован суточный рекорд по выявленным случаям коронавируса — инфекцию обнаружили у 745 человек.