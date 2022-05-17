В Мали заявили о попытке военного госпереворота

Фото Habib Kouyate/Xinhua/Global Look Press

Группа военных, которых поддерживало «западное государство», в ночь на 12 мая предприняла попытку совершить государственный переворот в Мали. Захватить власть в стране у них не получилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство территориального управления и децентрализации Мали.

Группа малийских антипрогрессистских офицеров и унтер-офицеров совершили попытку госпереворота в ночь с 11 на 12 мая 2022 года. Этих военных поддерживало западное государство, — цитирует агентство заявление ведомства.

В министерстве уточнили, что попытку госпереворота пресекли силы обороны и безопасности Мали «благодаря своей бдительности и профессионализму».

Ранее стало известно, что 15 мая правительство Мали объявило о выходе из всех структур так называемой «Сахельской пятёрки» (G5). В группу также входят Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и республика Чад. Сахельская группа пяти была создана в 2014 году, когда Франция начала в Сахаро-Сахельском регионе антитеррористическую операцию «Бархан».