Илон Маск заинтересовался зимбабвийским литием В Зимбабве рассказали о переговорах с Илоном Маском о добыче в стране лития

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Американский предприниматель-миллиардер южноафриканского происхождения Илон Маск ведет переговоры с властями Зимбабве о возможном участии в проектах по добыче и производству лития в африканской стране, сообщает ТАСС. По информации официального представителя правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» Кристофера Мутсвангвы, Маск обратился с соответствующим предложением к президенту страны.

Илон Маск стал последним в череде миллиардеров, который проявил интерес к нашему литию. Маск обратился к нашему президенту Эммерсону Мнангагве, направил ему сообщение, что хочет инвестировать в Зимбабве, — рассказал Мутсвангва.

Лидер партии подчеркнул, что вопрос возможного участия американского бизнесмена в ряде проектов, включая производство лития, изучается властями страны.

Уточняется, что Зимбабве находится на шестом месте в мире по объемам производства лития, который широко используется в электроаккумуляторах. Илон Маск является генеральным директором компании Tesla, специализирующейся на выпуске электромобилей.

Ранее вице-спикер сената Зимбабве Майкл Ньямбуя рассказал о заинтересованности России в покупке лития в его стране. По словам зампреда сената, ряд российских компаний уже занимается добычей платины в Зимбабве.