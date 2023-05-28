В Зимбабве сообщили о торговом интересе России Зампред зимбабвийского сената Ньямбуа: Россия интересуется покупкой лития

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Ячейки аккумуляторных модулей на участке сборки литий-ионных батарей

Россия проявила заинтересованность в покупке лития в Зимбабве, сообщил в беседе с РИА Новости вице-спикер сената республики Майкл Ньямбуя. По его словам, стороны уже могут вести переговоры. Зампред сената отметил, что ряд российских компаний занимается добычей платины, а потому его не удивила заинтересованность в покупке лития.

В Зимбабве у нас достаточно опыта по обнаружению и переработке лития. Поэтому я думаю, что мы ищем только рынки сбыта. И мы точно знаем, что Россия проявляет к этому интерес. <...> Я думаю, что сейчас ведутся дискуссии о возможности покупки Россией некоторого количества лития в нашей стране, — сказал Ньямбуя.

Спикер национального собрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда ранее заявил, что власти страны планируют увеличить товарооборот с Россией и не исключают обсуждение бартерных схем. Он подчеркнул, что его страна настроена на увеличение товарного потока с Кремлем. При этом он указал на важность роста двустороннего торгового оборота.

До этого Муденда говорил, что республика была и останется на стороне Москвы даже после присоединения новых регионов. Он назвал Россию и свою страну жертвами западных санкций. Муденда уточнил, что в Зимбабве не делали заявлений о признании итогов референдумов. По закону кабинет министров по поручению президента сначала инициирует признание любых международных процессов, пояснил он.