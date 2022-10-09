В Зимбабве допустили бартерную торговлю с Россией Спикер нацсобрания Зимбабве Муденда допустил бартер для увеличения товарооборота с Россией

Фото: duma.gov.ru

Джейкоб Муденда

Власти Зимбабве планируют увеличить товарооборот с Россией и не исключают обсуждение бартерных схем, заявил спикер национального собрания парламента республики Джейкоб Муденда. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что его страна настроена на увеличение товарного потока с Кремлем. При этом он указал на важность роста двустороннего торгового оборота.

Но я считаю, что торговый оборот должен расти с обеих сторон. Торговля — это двусторонний процесс. Мы импортируем из России пшеницу и в большей степени удобрения. И мы поставляем в Россию табак и другие продукты. Объемы могут увеличиваться в зависимости от спроса — с обеих сторон, — заявил Муденда.

При ответе на вопрос о возможности торговли за счет бартерных схем политик подчеркнул, что данная тема «подлежит обсуждению». По его словам, если такое предложение поступит властям Зимбабве от российской стороны, то на этот счет могут пройти переговоры.

Если такое предложение поступит с российской стороны, то это станет предметом переговоров соответствующих ведомств России и Зимбабве. В том числе необходимо будет определить, какой продукт может стать предметом такой потенциальной бартерной сделки в обмен на поставляемые из России продукты, — заключил спикер.

По данным сервиса Ru-Stat, товарооборот России и Зимбабве за период с января 2021 года по апрель того же года составил $10,5 млн. Основной поток продуктов пришелся на продовольствие, напитки и табак.

Зимбабве для России является партнером № 141 с долей 0%, — отметили эксперты ресурса.

Ранее Муденда заявил, что республика была и останется на стороне Москвы даже после референдумов о вхождении в состав России, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Он назвал Россию и свою страну жертвами западных санкций.