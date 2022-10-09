В Зимбабве заявили, что стоят на стороне России после референдумов Спикер парламента Муденда: Зимбабве остается на стороне России после референдумов

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Спикер национального собрания парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заявил, что республика была и останется на стороне Москвы даже после референдумов о вхождении в состав России, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В беседе с РИА Новости он назвал Москву и Хараре жертвами западных санкций.

Зимбабве и Россия являются жертвами санкций, и это делает нас товарищами в санкционной битве. В той мере, в какой мы являемся жертвами санкций, мы разделяем с Россией те же последствия санкций. Так что неудивительно, что Зимбабве на стороне России, — подчеркнул спикер нацсобрания.

Муденда уточнил, что в Зимбабве не делали заявлений о признании итогов референдумов. По закону кабинет министров по поручению президента сначала инициирует признание любых международных процессов, пояснил он.

Пока наш кабинет не объявит свое решение, другие ветви власти не могут предпринимать каких-то шагов или делать заявления, — заявил парламентарий Зимбабве.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство ООН продолжает сохранять ангажированный и беспринципный подход к референдумам в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, а также украинскому кризису в целом. По ее словам, генсек ООН Антониу Гутерриш не может иметь самостоятельной позиции по территориальным вопросам, так как должен осуществлять функции главного административного должностного лица организации.