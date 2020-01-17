https://static.news.ru/photo/d7e5ffe2-39e4-11ea-8ada-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Чередование засухи и наводнений на юге африканского континента в последние несколько лет привело к сельскохозяйственному кризису в 16 странах и грозит голодом более 45 млн их жителей.

Речь идёт о Зимбабве, Малави, Мадагаскаре, Мозамбике, Намибии, Лесото и других государствах. Ущерб, причиняемый природными аномалиями аграрному сектору, усугубляется экономическими трудностями, что только ухудшает положение населения.

Наиболее пострадавшие регионы вынуждены обращаться за международной поддержкой. Всемирная продовольственная программа (WFP), входящая в систему ООН, разработала меры по оказанию помощи продуктами африканским странам в 2020 году. Ею будут охвачены свыше 8 млн человек, сообщает радиостанция SABC.

Ранее NEWS.ru писал, что засуха лишила Зимбабве урожая кукурузы, которая является главным продуктом местного населения. Голод в этой стране может начаться уже в феврале.