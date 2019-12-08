Генпрокуратура Алжира требует отправить в тюрьму на 20 лет двух экс-премьеров — Ахмеда Уяхъи и Абдельмалека Салляля. Им вменяют растрату и незаконное предоставление преференций знакомым предпринимателям.
Процесс над политиками в республике назвали историческим,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в июле 2019 года центр города Алжир (столица одноимённого государства) заполонили люди, требовавшие проведения демократических реформ. Граждане призывали власти страны покинуть свои посты.
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