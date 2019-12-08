https://static.news.ru/photo/6f61e8ea-19b5-11ea-a0b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Ling/XinHua/Global Look Press

Генпрокуратура Алжира требует отправить в тюрьму на 20 лет двух экс-премьеров — Ахмеда Уяхъи и Абдельмалека Салляля. Им вменяют растрату и незаконное предоставление преференций знакомым предпринимателям.

Процесс над политиками в республике назвали историческим, пишет РИА Новости. Кроме этого, ведомство настаивает на 15-летнем заключении экс-министров промышленности Юсефа Юсфи и Махджуба Бидде и на 20-летнем — ещё одного экс-министра промышленности, Абдусаляма Бушариба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июле 2019 года центр города Алжир (столица одноимённого государства) заполонили люди, требовавшие проведения демократических реформ. Граждане призывали власти страны покинуть свои посты.