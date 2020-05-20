Число заражений коронавирусом в Египте достигло рекорда

https://static.news.ru/photo/feeadfb6-9ac1-11ea-ab1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

745 жителей Египта заразились коронавирусом за последние сутки. Это максимальное число за всё время пандемии.

Днём ранее этот показатель составлял 720, передаёт ТАСС. За последние сутки погиб 21 человек.

Всего на территории страны зафиксировано 14 229 случаев заболевания COVID-19, жертвами вируса стали 680 человек. Ещё 3994 пациента вылечились.

Ранее NEWS.ru писал, что в российской армии и военных вузах около 2,9 тысячи человек имеют подтверждённую коронавирусную инфекцию. 1548 из них — военнослужащие.