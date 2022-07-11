Bloomberg: в Африке намерены препятствовать увеличению поставок газа в ЕС Bloomberg: страны Африки могут препятствовать увеличению поставок газа в ЕС

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Евросоюз стремится увеличить поставки газа из Африки, чтобы снизить зависимость от поставок из России, однако препятствовать этому могут сами страны континента, которым не хватает энергии на собственные нужды, пишет агентство Bloomberg. Отмечается, что богатые страны не хотят финансировать трубопроводы и производства, которые могли бы облегчить использование газа в самой Африке, а также не выполняют обещания по финансированию альтернативных источников энергии.

Африканские лидеры, с одной стороны, жаждут миллионных доходов от сделок по газу, с другой — называют внезапный интерес к их ресурсам двойными стандартами, усугубляющими эксплуатацию региона Западом, — сообщает агентство.

В качестве примера Bloomberg приводит данные, согласно которым СПГ-завод на острове Бонни-Айленд в Нигерии в прошлом году произвел достаточно газа, чтобы обеспечить на зиму энергией половину Великобритании. Большая его часть была вывезена в Испанию, Францию и Португалию, в то время как жители близлежащего города используют для дровяных печей керосин и дизель с черного рынка.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что России предстоит серьезная борьба с Великобританией, Францией и другими европейскими странами за выход на рынок Африки. По его мнению, сейчас на континенте активно развиваются технологии и финансы, а также консультационные услуги в этих сферах.