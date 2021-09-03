Арест президента и роспуск парламента: в Гвинее произошёл госпереворот

В воскресенье, 5 сентября, в столице Экваториальной Гвинеи Конакри произошёл государственный переворот. Ведущие к резиденции главы государства Альфы Конде дороги были закрыты, в центре столицы велась стрельба. Военные блокировали доступ в Конакри и обратились к населению с требованием разойтись по домам. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя объявил об аресте Конде. По его словам, президент не пострадал, он находится в безопасном месте и его уже осмотрел врач.

Чего хотят мятежники?

Военные объявили о приостановке действия в стране конституции. Позднее Думбуя заявил о роспуске парламента и правительства Гвинеи. Он занял должность лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По словам Думбуя, целью организации является объединение всех граждан страны для решения имеющихся перед государством проблем. Полковник подчеркнул, что военные не собираются «играть» или «шутить» с властью. Они лишь хотят исправить просчёты предыдущего правления и помочь отстроить страну.

Мятежники пообещали обеспечить безопасность граждан и их имущества. Они объявили о введении комендантского часа по всей стране. Эта мера будет действовать «до дальнейшего уведомления».

Сохранившие верность президенту Конде силы пытаются бороться с мятежниками. Они арестовали и обезоружили 25 военнослужащих, которые участвовали в госперевороте.

Alberto Sibaja/Keystone Press Agency

Реакция международного сообщества

Генсек Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш в своём Twitter осудил силовой захват власти в Гвинее. Он призвал освободить президента страны. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с подобным заявлением.

I am personally following the situation in Guinea very closely. I strongly condemn any takeover of the government by force of the gun and call for the immediate release of President Alpha Conde. — AntÃ³nio Guterres (@antonioguterres) September 5, 2021

В Госдепартаменте США потребовали от всех сторон в Гвинее воздержаться от насилия и противоречащих конституции действий. МИД Франции также осудил госпереворот и выступил за нормализацию ситуации в стране. В свою очередь Африканский союз призвал немедленно освободить Конде.

CommuniquÃ© conjoint du prÃ©sident en exercise de l'Union africaine & le prÃ©sident de la Commission de l'UA @AUC_MoussaFaki sur le coup d'Ãtat en #GuinÃ©e @ https://t.co/EtbonOhUEI pic.twitter.com/F9apNaDSvG — African Union (@_AfricanUnion) September 5, 2021

С аналогичным призывом в понедельник, 6 сентября, выступил МИД Китая. По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбина, в сложившейся ситуации все заинтересованные стороны должны прежде всего учитывать интересы гвинейского народа и устранять все противоречия путём мирного политического диалога.

STR/ТАСС

Посольство России в Гвинее заявило, что дипмиссия работает в штатном режиме, но находящихся в стране граждан РФ призвали быть осторожными. По имеющимся данным, пока от россиян не поступало тревожных сигналов. Ситуацию с безопасностью в республике ведомство оценивает как удовлетворительную, однако на фоне госпереворота обычная дипломатическая работа была нарушена.

Несмотря на богатые природные ресурсы, Гвинея считается одной из самых бедных стран в мире. На протяжении последних нескольких месяцев это африканское государство находится в состоянии глубокого экономического и политического кризиса. Ситуацию ещё и усугубили последствия пандемии коронавирусной инфекции.