Арест президента и роспуск парламента: в Гвинее произошёл госпереворот

Военные объявили о приостановке действия в стране конституции. Позднее Думбуя заявил о роспуске парламента и правительства Гвинеи. Он занял должность лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По словам Думбуя, целью организации является объединение всех граждан страны для решения имеющихся перед государством проблем. Полковник подчеркнул, что военные не собираются «играть» или «шутить» с властью. Они лишь хотят исправить просчёты предыдущего правления и помочь отстроить страну.

Мятежники пообещали обеспечить безопасность граждан и их имущества. Они объявили о введении комендантского часа по всей стране. Эта мера будет действовать «до дальнейшего уведомления».

Сохранившие верность президенту Конде силы пытаются бороться с мятежниками. Они арестовали и обезоружили 25 военнослужащих, которые участвовали в госперевороте.

Генсек Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш в своём Twitter осудил силовой захват власти в Гвинее. Он призвал освободить президента страны. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с подобным заявлением.

I am personally following the situation in Guinea very closely. I strongly condemn any takeover of the government by force of the gun and call for the immediate release of President Alpha Conde.