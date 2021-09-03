Арест президента и роспуск парламента: в Гвинее произошёл госпереворот

В воскресенье, 5 сентября, в столице Экваториальной Гвинеи Конакри произошёл государственный переворот. Ведущие к резиденции главы государства Альфы Конде дороги были закрыты, в центре столицы велась стрельба. Военные блокировали доступ в Конакри и обратились к населению с требованием разойтись по домам. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя объявил об аресте Конде. По его словам, президент не пострадал, он находится в безопасном месте и его уже осмотрел врач.
Чего хотят мятежники?
Военные объявили о приостановке действия в стране конституции. Позднее Думбуя заявил о роспуске парламента и правительства Гвинеи. Он занял должность лидера Национального комитета по сплочению и развитию. По словам Думбуя, целью организации является объединение всех граждан страны для решения имеющихся перед государством проблем. Полковник подчеркнул, что военные не собираются «играть» или «шутить» с властью. Они лишь хотят исправить просчёты предыдущего правления и помочь отстроить страну.
Мятежники пообещали обеспечить безопасность граждан и их имущества. Они объявили о введении комендантского часа по всей стране. Эта мера будет действовать «до дальнейшего уведомления».
Сохранившие верность президенту Конде силы пытаются бороться с мятежниками. Они арестовали и обезоружили 25 военнослужащих, которые участвовали в госперевороте.
Alberto Sibaja/Keystone Press Agency
Реакция международного сообщества
Генсек Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш в своём Twitter осудил силовой захват власти в Гвинее. Он призвал освободить президента страны. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с подобным заявлением.
I am personally following the situation in Guinea very closely. I strongly condemn any takeover of the government by force of the gun and call for the immediate release of President Alpha Conde.
В Госдепартаменте США потребовали от всех сторон в Гвинее воздержаться от насилия и противоречащих конституции действий. МИД Франции также осудил госпереворот и выступил за нормализацию ситуации в стране. В свою очередь Африканский союз призвал немедленно освободить Конде.
С аналогичным призывом в понедельник, 6 сентября, выступил МИД Китая. По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбина, в сложившейся ситуации все заинтересованные стороны должны прежде всего учитывать интересы гвинейского народа и устранять все противоречия путём мирного политического диалога.
STR/ТАСС
Посольство России в Гвинее заявило, что дипмиссия работает в штатном режиме, но находящихся в стране граждан РФ призвали быть осторожными. По имеющимся данным, пока от россиян не поступало тревожных сигналов. Ситуацию с безопасностью в республике ведомство оценивает как удовлетворительную, однако на фоне госпереворота обычная дипломатическая работа была нарушена.
Несмотря на богатые природные ресурсы, Гвинея считается одной из самых бедных стран в мире. На протяжении последних нескольких месяцев это африканское государство находится в состоянии глубокого экономического и политического кризиса. Ситуацию ещё и усугубили последствия пандемии коронавирусной инфекции.