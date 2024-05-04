Американские военные «занервничали» из-за соседства с ВС РФ в Нигере РИА Новости: военные США ввели режим повышенной готовности в Нигере из-за России

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Американские солдаты, размещенные на 101-й авиабазе в Нигере, объявили повышенную готовность на фоне соседства с российскими специалистами, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах африканской страны. По информации СМИ, военные США постоянно ходят в касках и бронежилетах.

Россияне разместились на 101-й авиабазе рядом с американцами. Там же несут службу около 150 итальянских военных и около ста немцев. <...> Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках, бронежилетах и крайне нервно себя ведут, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, в том числе и в оборонной. Таким образом он прокомментировал заявление Пентагона о том, что российские силы находятся вместе с американскими военными на территории одной базы в Нигере до вывода США своего контингента.

До этого Вашингтон объявил, что власти отслеживают ситуацию в Нигере. Американцы следят, имеют ли доступ российские специалисты к военной технике США на территории африканской страны. На данный момент нет серьезной проблемы, которая бы касалась защиты американских сил в Нигере, констатировал глава Пентагона Ллойд Остин.