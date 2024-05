Егор Ильяшов

Американские военные «занервничали» из-за соседства с ВС РФ в Нигере РИА Новости: военные США ввели режим повышенной готовности в Нигере из-за России

4 мая 2024 в 03:42

