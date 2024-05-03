В Пентагоне раскрыли, что следят за Россией в Нигере Пентагон следит, имеет ли Россия доступ к военной технике США в Нигере

Фото: Tech. Sgt. Rose Gudex/Keystone Press Agency/Global Look Press

США отслеживают ситуацию в Нигере относительно американской базы, сообщил глава ведомства Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии, Филиппин и Японии в штате Гавайи. По его словам, которые приводит ТАСС, американцы следят, имеют ли доступ российские специалисты к военной технике США на территории африканской страны.

Россияне находятся в отдельном комплексе. У них нет доступа к силам США или к нашей технике. В фокусе моего внимания всегда находятся безопасность и защита наших сил. Мы продолжим за этим следить, — заявил Остин.

Глава Пентагона отметил, что на данный момент нет серьезной проблемы, которая бы касалась защиты американских сил в Нигере.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщило, что российские военные зашли на авиабазу в Нигере, где были размещены американские солдаты. По информации агентства, россияне используют для базирования отдельный ангар, чтобы не смешиваться с бойцами армии США.

До этого издание The Hill писало, что сокращение военного присутствия США в африканских странах является «крупной неудачей» Вашингтона. По мнению журналистов, это приведет к росту российского влияния в регионе Сахель. В частности, вывод военного контингента из Нигера ставит под угрозу операции по борьбе с терроризмом, отмечает издание.