В Кремле ответили на вопрос о российских военных на базе США в Нигере Песков: Россия развивает отношения с Африкой во всех сферах, включая оборонную

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Россия развивает отношения со странами Африки во всех областях, в том числе и в оборонной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление Пентагона о том, что российские силы находятся вместе с американскими военными на территории одной базы в Нигере до вывода США своего контингента, передает ТАСС.

Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. Мы продолжим развивать наши отношения, — отметил он.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщило, что российские военные зашли на авиабазу в Нигере, где были размещены американские солдаты. По информации агентства, россияне используют для базирования отдельный ангар, чтобы не смешиваться с бойцами армии США.

Как пояснил глава Пентагона Ллойд Остин, США отслеживают ситуацию в Нигере относительно американской базы. По его словам, американцы следят, имеют ли доступ российские специалисты к военной технике США на территории африканской страны. Остин отметил, что на данный момент нет серьезной проблемы, которая бы касалась защиты американских сил в Нигере.