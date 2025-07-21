Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 19:00

Все больше людей выбирают цельнозерновые продукты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Erid: 2W5zFHxqRMi

Питание перестало быть исключительно вопросом сытости. В последние годы миллионы людей по всему миру пересматривают свою продуктовую корзину: читают состав, разбираются в технологии обработки, стараются понять, что стоит за каждым ингредиентом. Так родился тренд на осознанное потребление, охвативший не только моду и быт, но и повседневную кухню.

Одним из главных признаков этого тренда стало стремление возвращаться к натуральным, минимально переработанным продуктам. И на передовой здесь — цельнозерновые продукты: крупы, мука, хлеб, макароны. Почему именно они? И в чем реальная польза цельного зерна?

Разбираемся вместе с экспертами российского производителя «Грейн Миллс», который делает ставку именно на цельнозерновые муку и крупы.

Что такое цельнозерновые продукты?

Цельнозерновые — это продукты, изготовленные из цельного зерна, а не из его «очищенной» части. Такое зерно включает:

  • оболочку (отруби) — источник клетчатки и витаминов группы B;
  • зародыш — богат витаминами E, жирными кислотами и антиоксидантами;
  • эндосперм — источник углеводов и белка.

В обычной белой муке и шлифованных крупах остается только эндосперм — остальное удаляется, теряя до 70% полезных веществ. А цельнозерновые продукты сохраняют весь пищевой потенциал злаков.

Почему тренд на цельное зерно набирает обороты?

1. Больше пользы — меньше обработки

В отличие от рафинированных продуктов, цельнозерновые крупы и мука проходят минимальную промышленную обработку. Это значит:

  • максимум витаминов, минералов и антиоксидантов;
  • естественный вкус без улучшителей;
  • долговременное чувство сытости.
    Фото: Marijan Murat/Global Look Press

2. Улучшение пищеварения

Цельнозерновые продукты содержат большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки, которая:

  • стимулирует перистальтику кишечника;
  • помогает выведению токсинов;
  • снижает риск запоров, вздутия и дисбактериоза.

3. Поддержка здорового веса и профилактика диабета

Клетчатка и цельные углеводы замедляют усвоение сахара, предотвращая резкие скачки глюкозы в крови. Это снижает нагрузку на поджелудочную железу, регулирует аппетит и способствует стабилизации веса.

4. Осознанность = забота о себе

Те, кто выбирает цельнозерновые продукты, как правило, внимательны к своему телу, привычкам и образу жизни. Это не просто мода — это новая норма: знать, что ты ешь и зачем.

Почему важно читать состав?

Иногда на упаковке можно увидеть надпись «Цельнозерновой», но при этом в составе — пшеничная мука первого сорта с добавлением отрубей. Это маркетинговый ход, а не настоящий цельнозерновой продукт.

Советы по выбору:

  • ищите фразу «цельнозерновая мука» / whole grain в составе на первом месте;
  • обратите внимание на цвет — настоящая цельнозерновая мука всегда немного темнее;
  • проверьте происхождение продукта: локальные производители, такие как «Грейн Миллс», указывают регион, дату помола и сорт зерна.
    Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто производит настоящие цельнозерновые продукты?

На российском рынке немало производителей, но по-настоящему серьезно и последовательно работает с этой категорией компания «Грейн Миллс».

Почему им доверяют:

  • сырье из регионов с экологически чистыми почвами — без пестицидов и химических стимуляторов;
  • мука и крупы проходят минимальную обработку, сохраняя структуру зерна;
  • современные мельницы и оборудование позволяют производить цельнозерновую продукцию в промышленных масштабах без потери качества;
  • в ассортименте цельнозерновая пшеничная мука, полба, овес, ржаная мука, ячменная и гречневая крупы грубого помола, булгур, нут, рис коричневый и другие злаки.

Как ввести цельнозерновые продукты в повседневное питание?

Начните с привычных блюд

Замените белый рис на нешлифованный, добавьте гречку в салаты, пеките хлеб с добавлением цельнозерновой муки.

Постепенно увеличивайте долю

Если вы привыкли к белому хлебу и макаронам, начните с частичной замены — например, 30–50% цельнозерновой муки в рецепте.

Следите за вкусом и самочувствием

Цельнозерновые продукты насыщают лучше — это поможет вам снизить порции без чувства голода.

Ищите рецепты

Цельнозерновая мука отлично работает в блинах, маффинах, печенье. Крупы можно использовать в супах, запеканках, гарнирах и даже десертах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цельнозерновые продукты — это не скучно

Противоположность идее «здоровая еда = невкусная» легко опровергнуть. Современные цельнозерновые продукты:

  • имеют яркий вкус — с ореховыми, землистыми, слегка карамельными нотками;
  • лучше «держат» структуру в выпечке и кашах;
  • создают интересную текстуру и аромат в хлебе;
  • подходят как для традиционной кухни, так и для гастроэкспериментов.

Выбор — за вами

Тренд на осознанное потребление — это не просто модная фраза. Это мировоззрение, в центре которого — человек и его выбор: чем питаться, как заботиться о себе, что оставлять в тарелке, а что — на полке в магазине.

И цельнозерновые продукты — это честный, натуральный и экологичный выбор. Для себя. Для семьи. Для будущего.

Продукция «Грейн Миллс» доступна в крупных торговых сетях, онлайн и в фермерских магазинах. И, возможно, с нее начнется ваша новая история — история питания с пользой и вкусом.

Цельное зерно — основа цельной жизни.

Присоединяйтесь к миллионам тех, кто уже сделал этот шаг. Начните с малого — и вы удивитесь, насколько больше станет ваше чувство энергии, сытости и баланса.

РЕКЛАМА: ООО «Грейн Миллс», ИНН 5050166427

продукты
отруби
питание
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разлагающийся труп прибило к берегам «острова Удачи»
Судьбоносная битва у Юнаковки: ВСУ готовит новое вторжение в Россию?
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Ливень обрушил второй мост в Подмосковье за день
В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
Раскрыты самые эффективные методы борьбы с украинскими БПЛА
Прокуратура взяла на контроль восстановление смытых мостов в Подмосковье
Пенсионер погиб при взрыве газа в российском городе
Украина терроризирует аэропорты Москвы: новости 21 июля, задержки
Взрыв в псковской многоэтажке обернулся уголовным делом
Педофил на концерте «КиШ» и выкидыш в отеле: дикие ЧП за день
Военэксперт объяснил, почему Украина всеми силами держится за Запорожье
Генсек НАТО сказал Европе, где ей стоит закупать оружие для Украины
Вопросы для игры «Правда или действие»: интересные и каверзные
Отдохнувшие на популярном курорте массово жалуются на странную болезнь
Британия расширила санкции против так называемого теневого флота России
«Деньги уходят»: Володин озвучил поручение по военной форме
На Западе увидели признаки надвигающейся на Зеленского катастрофы
Песни Сердючки стали причиной штрафа для директора заведения в Киеве
Израиль увидел опасность в сотрудничестве России с одной страной
Дальше
Самое популярное
Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.