Все больше людей выбирают цельнозерновые продукты

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Питание перестало быть исключительно вопросом сытости. В последние годы миллионы людей по всему миру пересматривают свою продуктовую корзину: читают состав, разбираются в технологии обработки, стараются понять, что стоит за каждым ингредиентом. Так родился тренд на осознанное потребление, охвативший не только моду и быт, но и повседневную кухню.

Одним из главных признаков этого тренда стало стремление возвращаться к натуральным, минимально переработанным продуктам. И на передовой здесь — цельнозерновые продукты: крупы, мука, хлеб, макароны. Почему именно они? И в чем реальная польза цельного зерна?

Разбираемся вместе с экспертами российского производителя «Грейн Миллс», который делает ставку именно на цельнозерновые муку и крупы.

Что такое цельнозерновые продукты?

Цельнозерновые — это продукты, изготовленные из цельного зерна, а не из его «очищенной» части. Такое зерно включает:

оболочку (отруби) — источник клетчатки и витаминов группы B;

— источник клетчатки и витаминов группы B; зародыш — богат витаминами E, жирными кислотами и антиоксидантами;

— богат витаминами E, жирными кислотами и антиоксидантами; эндосперм — источник углеводов и белка.

В обычной белой муке и шлифованных крупах остается только эндосперм — остальное удаляется, теряя до 70% полезных веществ. А цельнозерновые продукты сохраняют весь пищевой потенциал злаков.

Почему тренд на цельное зерно набирает обороты?

1. Больше пользы — меньше обработки

В отличие от рафинированных продуктов, цельнозерновые крупы и мука проходят минимальную промышленную обработку. Это значит:

максимум витаминов, минералов и антиоксидантов ;

; естественный вкус без улучшителей;

долговременное чувство сытости.

Фото: Marijan Murat/Global Look Press



2. Улучшение пищеварения

Цельнозерновые продукты содержат большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки, которая:

стимулирует перистальтику кишечника;

помогает выведению токсинов;

снижает риск запоров, вздутия и дисбактериоза.

3. Поддержка здорового веса и профилактика диабета

Клетчатка и цельные углеводы замедляют усвоение сахара, предотвращая резкие скачки глюкозы в крови. Это снижает нагрузку на поджелудочную железу, регулирует аппетит и способствует стабилизации веса.

4. Осознанность = забота о себе

Те, кто выбирает цельнозерновые продукты, как правило, внимательны к своему телу, привычкам и образу жизни. Это не просто мода — это новая норма: знать, что ты ешь и зачем.

Почему важно читать состав?

Иногда на упаковке можно увидеть надпись «Цельнозерновой», но при этом в составе — пшеничная мука первого сорта с добавлением отрубей. Это маркетинговый ход, а не настоящий цельнозерновой продукт.

Советы по выбору:

ищите фразу «цельнозерновая мука» / whole grain в составе на первом месте;

в составе на первом месте; обратите внимание на цвет — настоящая цельнозерновая мука всегда немного темнее;

проверьте происхождение продукта: локальные производители, такие как «Грейн Миллс», указывают регион, дату помола и сорт зерна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто производит настоящие цельнозерновые продукты?

На российском рынке немало производителей, но по-настоящему серьезно и последовательно работает с этой категорией компания «Грейн Миллс».

Почему им доверяют:

сырье из регионов с экологически чистыми почвами — без пестицидов и химических стимуляторов;

— без пестицидов и химических стимуляторов; мука и крупы проходят минимальную обработку , сохраняя структуру зерна;

, сохраняя структуру зерна; современные мельницы и оборудование позволяют производить цельнозерновую продукцию в промышленных масштабах без потери качества;

позволяют производить цельнозерновую продукцию в промышленных масштабах без потери качества; в ассортименте цельнозерновая пшеничная мука, полба, овес, ржаная мука, ячменная и гречневая крупы грубого помола, булгур, нут, рис коричневый и другие злаки.

Как ввести цельнозерновые продукты в повседневное питание?

Начните с привычных блюд

Замените белый рис на нешлифованный, добавьте гречку в салаты, пеките хлеб с добавлением цельнозерновой муки.

Постепенно увеличивайте долю

Если вы привыкли к белому хлебу и макаронам, начните с частичной замены — например, 30–50% цельнозерновой муки в рецепте.

Следите за вкусом и самочувствием

Цельнозерновые продукты насыщают лучше — это поможет вам снизить порции без чувства голода.

Ищите рецепты

Цельнозерновая мука отлично работает в блинах, маффинах, печенье. Крупы можно использовать в супах, запеканках, гарнирах и даже десертах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цельнозерновые продукты — это не скучно

Противоположность идее «здоровая еда = невкусная» легко опровергнуть. Современные цельнозерновые продукты:

имеют яркий вкус — с ореховыми, землистыми, слегка карамельными нотками;

лучше «держат» структуру в выпечке и кашах;

создают интересную текстуру и аромат в хлебе;

подходят как для традиционной кухни, так и для гастроэкспериментов.

Выбор — за вами

Тренд на осознанное потребление — это не просто модная фраза. Это мировоззрение, в центре которого — человек и его выбор: чем питаться, как заботиться о себе, что оставлять в тарелке, а что — на полке в магазине.

И цельнозерновые продукты — это честный, натуральный и экологичный выбор. Для себя. Для семьи. Для будущего.

Продукция «Грейн Миллс» доступна в крупных торговых сетях, онлайн и в фермерских магазинах. И, возможно, с нее начнется ваша новая история — история питания с пользой и вкусом.

Цельное зерно — основа цельной жизни.

Присоединяйтесь к миллионам тех, кто уже сделал этот шаг. Начните с малого — и вы удивитесь, насколько больше станет ваше чувство энергии, сытости и баланса.

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