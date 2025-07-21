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21 июля 2025 в 15:00

Проверка на цвет и мягкость: как выбрать спелое и вкусное авокадо

Как выбрать спелое и вкусное авокадо Как выбрать спелое и вкусное авокадо Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авокадо — не просто модный суперфуд. Это источник полезных жиров, витаминов, клетчатки и энергии. Но что если каждая покупка выглядит как лотерея? В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать спелое и вкусное авокадо в магазине.

Как выбрать спелое и вкусное авокадо: первое, на что стоит смотреть, — цвет кожуры

Цвет — ключ к пониманию зрелости, но он зависит от сорта.

  1. «Хасс»: спелый плод имеет темно-зеленый цвет. Если же плод слишком темный, практически черный, и имеет вмятины, это говорит о том, что он перезрел.

  2. «Фуэрте»: кожура на протяжении всего периода созревания сохраняет зеленый цвет, но со временем он становится на несколько тонов темнее.

  3. «Бэкон» и «рид»: эти сорта также имеют зеленую окраску, их кожура гладкая и блестящая. Однако определить степень их зрелости по цвету не получится. Придется руководствоваться другими критериями, такими как мягкость и состояние хвостика. Поговорим о них чуть ниже.

Важно: не стоит считать, что темная кожура всегда свидетельствует о спелости. Проверьте, нет ли на плоде подозрительных пятен, трещин или признаков плесени.

Как выбрать авокадо Как выбрать авокадо Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как выбрать спелое и вкусное авокадо: главный показатель зрелости — мягкость

  1. Незрелое: твердое, как камень.

  2. Спелое: упругое, но слегка мягкое, как мячик из мягкой резины.

  3. Перезрелое: слишком мягкое, кожура местами «проваливается», могут быть вмятины или жидкость под кожурой.

Как проверять правильно: сожмите авокадо в ладони целиком, не нажимайте пальцами, чтобы не оставить вмятин. Последние могут привести к потемнению мякоти.

Как выбрать спелое и вкусное авокадо: надежный индикатор — хвостик

Один из самых точных способов определить спелость:

  1. Хвостик легко отходит, а под ним — светло-зеленая кожица — плод спелый.

  2. Если под хвостиком коричнево-черная масса, мякоть внутри начала портиться.

  3. Если хвостик не отрывается вовсе, авокадо еще «зеленое».

Авокадо: как выбрать Авокадо: как выбрать Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайфхак: старайтесь оставлять плодоножку целой, чтобы увеличить срок хранения авокадо в магазине. Оценивайте состояние хвостика визуально. Только дома можно отрывать плодоножку и делать точные выводы о спелости продукта. Со временем вы разовьете в себе насмотренность.

авокадо
фрукты
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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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