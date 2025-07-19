Живой «майонез» из авокадо и горчицы! Превращаем любой салат в витаминный

Живой «майонез» из авокадо и горчицы! Превращаем любой салат в витаминный

Живой «майонез» из авокадо и горчицы! Превратите обычные овощные салаты в витаминную бомбу! Эта кремовая заправка с авокадо, орехами и цитрусовыми — полезная альтернатива майонезу. Она насыщает блюда ярким вкусом и дарит организму заряд полезных жиров и антиоксидантов.

Ингредиенты

Грецкие орехи — 60 г (замочить на ночь)

Авокадо — 1 шт.

Сок апельсина — 1 шт

Лимонный сок — 2 ст. л.

Зернистая горчица — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Приготовление

Замоченные орехи промойте и обсушите. Мякоть авокадо, орехи, цитрусовые соки, горчицу, чеснок и соль взбейте в блендере до однородности. Если масса слишком густая, добавьте 1–2 ст. л. воды.

Почему стоит попробовать? Авокадо и орехи поддерживают здоровье сердца и печени. Горчица придает пикантность и ускоряет метаболизм. Лимонный сок сохраняет яркий цвет заправки.

Идеально для зеленых салатов, зерновых боулов или как соус к овощным чипсам. Хранится в холодильнике до трех дней. Приятного аппетита!

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