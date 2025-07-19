Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 08:00

Живой «майонез» из авокадо и горчицы! Превращаем любой салат в витаминный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Живой «майонез» из авокадо и горчицы! Превратите обычные овощные салаты в витаминную бомбу! Эта кремовая заправка с авокадо, орехами и цитрусовыми — полезная альтернатива майонезу. Она насыщает блюда ярким вкусом и дарит организму заряд полезных жиров и антиоксидантов.

Ингредиенты

  • Грецкие орехи — 60 г (замочить на ночь)
  • Авокадо — 1 шт.
  • Сок апельсина — 1 шт
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Зернистая горчица — 1 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Замоченные орехи промойте и обсушите.
  2. Мякоть авокадо, орехи, цитрусовые соки, горчицу, чеснок и соль взбейте в блендере до однородности. Если масса слишком густая, добавьте 1–2 ст. л. воды.

Почему стоит попробовать? Авокадо и орехи поддерживают здоровье сердца и печени. Горчица придает пикантность и ускоряет метаболизм. Лимонный сок сохраняет яркий цвет заправки.

Идеально для зеленых салатов, зерновых боулов или как соус к овощным чипсам. Хранится в холодильнике до трех дней. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили греческий салат на чесночных гренках! Суперидея для привычного блюда.

салат
заправки
соусы
орехи
авокадо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше снова принялись искать «золотой поезд» нацистов
Власти США придумали необычное применение двум военным базам
У объявленного в розыск рэпера Face нашли долги в России
Чем обработать яблоню, грушу и сливу в июле, чтобы не потерять урожай
Стало известно, почему россияне стали отказываться от шопинга
«Какие могут быть упреки?»: посол о военном присутствии РФ в Приднестровье
Росавиация пообещала разобраться с Turkish Airlines из-за задержек рейсов
В Армении арестовали экс-депутата Акобяна за призывы свергнуть власть
Украинцы столкнулись с массовой дискриминацией в Польше
Во Франции признали бессилие Европы против России
Мощный взрыв электрокотла разрушил три квартиры в Иркутске
Свитер Овечкина повесили в Зале хоккейной славы в Торонто
Неосторожного мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Подземные города ВСУ и химоружие на фронте: новости СВО к утру 19 июля
Для счастливых «лягушат»: как выбрать скакалку по росту для ребенка
Где дешевле отдохнуть на море в августе и сентябре 2025 года: 5 направлений
В Турции объяснили неочевидную цель отказа Зеленского от переговоров
На СВО стали чаще замечать бронепанели с иконами
Мексиканских наемников без опыта службы заметили в рядах ВСУ
«Кричали оскорбления»: боец ВС РФ рассказал о встрече с наемниками в ДНР
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.