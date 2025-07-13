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13 июля 2025 в 19:00

Гости звонят в дверь! Собираю обалденный салат с авокадо, клубникой и сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неожиданное сочетание: салат с клубникой, авокадо и копчёной колбасой! Этот салат — взрыв вкусов и текстур, где сладость летних ягод идеально сочетается с пикантностью копчёностей и нежностью авокадо. Идеальный вариант для тех, кто любит экспериментировать с нестандартными сочетаниями. Яркий, сочный, с интересными вкусовыми переходами, он станет звездой любого летнего застолья.

Начните с подготовки ингредиентов: 200 г клубники нарежьте дольками, половину спелого авокадо — кубиками, сразу сбрызнув лимонным соком. 70 г копчёной колбасы (лучше выбирать с выраженным ароматом) нарежьте тонкой соломкой. 50 г пармезана настругайте ножом для овощей — так сыр раскроет вкус лучше, чем тёртый.

В салатнице смешайте 150 г молодого шпината (можно заменить руколой), подготовленные ингредиенты. Для заправки взбейте 2 ст. л. оливкового масла с 1 ст. л. лимонного сока, щепоткой соли и молотого чёрного перца. Полейте салат непосредственно перед подачей, аккуратно перемешайте руками.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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