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21 июля 2025 в 17:00

Как изменился рынок круп в России за последние 5 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Крупа — это основа питания миллионов россиян. Казалось бы, традиционный, простой и стабильный продукт. Однако за последние 5 лет российский рынок круп пережил настоящую трансформацию. На фоне глобальных изменений — от пандемии до переориентации импортных поставок — изменились и структура спроса, и предпочтения покупателей, и само предложение.

Какие крупы стали популярнее? Кто сегодня задает тон в производстве? Как изменилось поведение потребителей? И что думают об этом производители? Разбираемся на примере российской компании «Грейн Миллс», одного из лидеров рынка крупяной и мукомольной продукции.

Рост интереса к базовым продуктам

С 2020 года, когда началась пандемия, россияне впервые за долгое время вернулись к активным закупкам долгосрочных продуктов, в том числе круп. Это был не просто ажиотажный спрос, а начало устойчивого тренда на домашнюю еду, стабильные блюда и экономичное питание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным аналитических агентств, в 2020–2021 годах продажи круп выросли почти на 30% по сравнению с 2018–2019 годами. Особенно возрос интерес:

  • к гречке — как символу запасов и пользы;
  • рису — за универсальность и долгий срок хранения;
  • овсянке — как полезному завтраку в условиях изоляции.

Однако на этом дело не закончилось.

Диверсификация: на полках — новые крупы

Если раньше в потребительской корзине лидировали гречка, рис, манка и овсяные хлопья, то теперь россияне стали экспериментировать с менее привычными видами. Вырос спрос:

  • на булгур;
  • полбу;
  • нут;
  • чечевицу;
  • коричневый и дикий рис;
  • перловку и киноа.

Это связано не только с модой на здоровое питание, но и с ростом числа вегетарианцев, людей с чувствительностью к глютену, а также с интересом к кулинарным трендам и национальным кухням.

Импортозамещение и локальное производство

Санкции, логистические трудности и нестабильный валютный курс сделали импортные крупы менее доступными. Это стало стимулом для роста внутреннего производства и переосмысления потенциала российских аграриев.

Крупнейшие переработчики, включая «Грейн Миллс», сделали ставку:

  • на развитие региональных поставщиков сырья;
  • инвестиции в модернизацию оборудования;
  • освоение новых культур на юге России и в Сибири.
    Фото: Shutterstock/FOTODOM

Например, нут, ранее завозимый в основном из Турции, теперь выращивается в Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях. Полба возвращается в промышленные объемы после долгого забвения. А овес и ячмень — привычные для северных регионов — получают вторую жизнь в виде круп грубого помола и цельнозерновой муки.

Покупатель стал разборчивее

Один из важнейших сдвигов: потребитель начал читать состав. Если раньше крупу выбирали по цене и марке, то теперь все чаще обращают внимание:

  • на степень очистки;
  • сорт;
  • страну происхождения;
  • отсутствие примесей;
  • упаковку.

Цельнозерновые и грубые крупы — в топе

На фоне тренда на осознанное потребление и ЗОЖ заметно вырос спрос на крупы с минимальной обработкой. Например:

  • гречка ядрица стала предпочтительнее, чем быстроразваривающаяся;
  • овсянка долгой варки популярнее хлопьев быстрого приготовления;
  • перловка и пшено вернулись в моду как нутриционно богатые гарниры.
    Фото: Shutterstock/FOTODOM

Производители, такие как «Грейн Миллс», начали активно развивать линейки цельнозерновых продуктов, а также внедрять современные методы бережной переработки, позволяющие сохранить максимум питательных веществ.

Новые форматы и подход к упаковке

Еще один тренд последних лет — удобная и экологичная упаковка. Покупатели все чаще выбирают:

  • бумажные пакеты;
  • многоразовые контейнеры;
  • крупу в картонных коробках с прозрачным окошком.

Кроме того, вырос интерес к малым фасовкам — по 300–500 г, для того чтобы пробовать новые крупы и минимизировать пищевые отходы.

Роль локальных брендов и доверие к отечественному

Если раньше покупатели активно ориентировались на зарубежные бренды, то сейчас все больше доверяют российским производителям с прозрачной историей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Грейн Миллс» как компания полного цикла (от закупки зерна до фасовки) активно пользуется этим доверием. Благодаря инвестициям в контроль качества, собственные лаборатории и стабильную логистику компания поставляет продукцию не только в розничные сети, но и в сегмент HoReCa, детское питание и школы.

Что дальше?

Рынок круп продолжает расти, несмотря на насыщенность. Главные направления на ближайшие годы:

  • развитие безглютеновых круп и муки;
  • популяризация альтернативных злаков (сорго, киноа, амарант);
  • усиление роли фермерских и экологичных брендов;
  • рост онлайн-продаж и форматов подписки на продукты.

Заключение

За последние 5 лет рынок круп в России стал умнее, разнообразнее и технологичнее. Люди все чаще выбирают не просто «гречку и рис», а ищут:

  • натуральность;
  • пользу;
  • кулинарное вдохновение;
  • доверие к производителю.

Именно поэтому такие компании, как «Грейн Миллс», становятся лидерами новой волны, не просто производя крупу, а формируя культуру потребления здоровых и качественных продуктов.

РЕКЛАМА: ООО «Грейн Миллс», ИНН 5050166427

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