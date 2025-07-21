Как изменился рынок круп в России за последние 5 лет

Как изменился рынок круп в России за последние 5 лет

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Крупа — это основа питания миллионов россиян. Казалось бы, традиционный, простой и стабильный продукт. Однако за последние 5 лет российский рынок круп пережил настоящую трансформацию. На фоне глобальных изменений — от пандемии до переориентации импортных поставок — изменились и структура спроса, и предпочтения покупателей, и само предложение.

Какие крупы стали популярнее? Кто сегодня задает тон в производстве? Как изменилось поведение потребителей? И что думают об этом производители? Разбираемся на примере российской компании «Грейн Миллс», одного из лидеров рынка крупяной и мукомольной продукции.

Рост интереса к базовым продуктам

С 2020 года, когда началась пандемия, россияне впервые за долгое время вернулись к активным закупкам долгосрочных продуктов, в том числе круп. Это был не просто ажиотажный спрос, а начало устойчивого тренда на домашнюю еду, стабильные блюда и экономичное питание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным аналитических агентств, в 2020–2021 годах продажи круп выросли почти на 30% по сравнению с 2018–2019 годами. Особенно возрос интерес:

к гречке — как символу запасов и пользы;

— как символу запасов и пользы; рису — за универсальность и долгий срок хранения;

— за универсальность и долгий срок хранения; овсянке — как полезному завтраку в условиях изоляции.

Однако на этом дело не закончилось.

Диверсификация: на полках — новые крупы

Если раньше в потребительской корзине лидировали гречка, рис, манка и овсяные хлопья, то теперь россияне стали экспериментировать с менее привычными видами. Вырос спрос:

на булгур;

полбу;

нут;

чечевицу;

коричневый и дикий рис;

перловку и киноа.

Это связано не только с модой на здоровое питание, но и с ростом числа вегетарианцев, людей с чувствительностью к глютену, а также с интересом к кулинарным трендам и национальным кухням.

Импортозамещение и локальное производство

Санкции, логистические трудности и нестабильный валютный курс сделали импортные крупы менее доступными. Это стало стимулом для роста внутреннего производства и переосмысления потенциала российских аграриев.

Крупнейшие переработчики, включая «Грейн Миллс», сделали ставку:

на развитие региональных поставщиков сырья;

инвестиции в модернизацию оборудования;

освоение новых культур на юге России и в Сибири.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Например, нут, ранее завозимый в основном из Турции, теперь выращивается в Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях. Полба возвращается в промышленные объемы после долгого забвения. А овес и ячмень — привычные для северных регионов — получают вторую жизнь в виде круп грубого помола и цельнозерновой муки.

Покупатель стал разборчивее

Один из важнейших сдвигов: потребитель начал читать состав. Если раньше крупу выбирали по цене и марке, то теперь все чаще обращают внимание:

на степень очистки;

сорт;

страну происхождения;

отсутствие примесей;

упаковку.

Цельнозерновые и грубые крупы — в топе

На фоне тренда на осознанное потребление и ЗОЖ заметно вырос спрос на крупы с минимальной обработкой. Например:

гречка ядрица стала предпочтительнее, чем быстроразваривающаяся;

стала предпочтительнее, чем быстроразваривающаяся; овсянка долгой варки популярнее хлопьев быстрого приготовления;

популярнее хлопьев быстрого приготовления; перловка и пшено вернулись в моду как нутриционно богатые гарниры.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Производители, такие как «Грейн Миллс», начали активно развивать линейки цельнозерновых продуктов, а также внедрять современные методы бережной переработки, позволяющие сохранить максимум питательных веществ.

Новые форматы и подход к упаковке

Еще один тренд последних лет — удобная и экологичная упаковка. Покупатели все чаще выбирают:

бумажные пакеты;

многоразовые контейнеры;

крупу в картонных коробках с прозрачным окошком.

Кроме того, вырос интерес к малым фасовкам — по 300–500 г, для того чтобы пробовать новые крупы и минимизировать пищевые отходы.

Роль локальных брендов и доверие к отечественному

Если раньше покупатели активно ориентировались на зарубежные бренды, то сейчас все больше доверяют российским производителям с прозрачной историей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Грейн Миллс» как компания полного цикла (от закупки зерна до фасовки) активно пользуется этим доверием. Благодаря инвестициям в контроль качества, собственные лаборатории и стабильную логистику компания поставляет продукцию не только в розничные сети, но и в сегмент HoReCa, детское питание и школы.

Что дальше?

Рынок круп продолжает расти, несмотря на насыщенность. Главные направления на ближайшие годы:

развитие безглютеновых круп и муки;

популяризация альтернативных злаков (сорго, киноа, амарант);

(сорго, киноа, амарант); усиление роли фермерских и экологичных брендов;

рост онлайн-продаж и форматов подписки на продукты.

Заключение

За последние 5 лет рынок круп в России стал умнее, разнообразнее и технологичнее. Люди все чаще выбирают не просто «гречку и рис», а ищут:

натуральность;

пользу;

кулинарное вдохновение;

доверие к производителю.

Именно поэтому такие компании, как «Грейн Миллс», становятся лидерами новой волны, не просто производя крупу, а формируя культуру потребления здоровых и качественных продуктов.

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