Как изменился рынок круп в России за последние 5 лет

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Крупа — это основа питания миллионов россиян. Казалось бы, традиционный, простой и стабильный продукт. Однако за последние 5 лет российский рынок круп пережил настоящую трансформацию. На фоне глобальных изменений — от пандемии до переориентации импортных поставок — изменились и структура спроса, и предпочтения покупателей, и само предложение.
Какие крупы стали популярнее? Кто сегодня задает тон в производстве? Как изменилось поведение потребителей? И что думают об этом производители? Разбираемся на примере российской компании «Грейн Миллс», одного из лидеров рынка крупяной и мукомольной продукции.
Рост интереса к базовым продуктам
С 2020 года, когда началась пандемия, россияне впервые за долгое время вернулись к активным закупкам долгосрочных продуктов, в том числе круп. Это был не просто ажиотажный спрос, а начало устойчивого тренда на домашнюю еду, стабильные блюда и экономичное питание.
По данным аналитических агентств, в 2020–2021 годах продажи круп выросли почти на 30% по сравнению с 2018–2019 годами. Особенно возрос интерес:
- к гречке — как символу запасов и пользы;
- рису — за универсальность и долгий срок хранения;
- овсянке — как полезному завтраку в условиях изоляции.
Однако на этом дело не закончилось.
Диверсификация: на полках — новые крупы
Если раньше в потребительской корзине лидировали гречка, рис, манка и овсяные хлопья, то теперь россияне стали экспериментировать с менее привычными видами. Вырос спрос:
- на булгур;
- полбу;
- нут;
- чечевицу;
- коричневый и дикий рис;
- перловку и киноа.
Это связано не только с модой на здоровое питание, но и с ростом числа вегетарианцев, людей с чувствительностью к глютену, а также с интересом к кулинарным трендам и национальным кухням.
Импортозамещение и локальное производство
Санкции, логистические трудности и нестабильный валютный курс сделали импортные крупы менее доступными. Это стало стимулом для роста внутреннего производства и переосмысления потенциала российских аграриев.
Крупнейшие переработчики, включая «Грейн Миллс», сделали ставку:
- на развитие региональных поставщиков сырья;
- инвестиции в модернизацию оборудования;
- освоение новых культур на юге России и в Сибири.
Например, нут, ранее завозимый в основном из Турции, теперь выращивается в Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях. Полба возвращается в промышленные объемы после долгого забвения. А овес и ячмень — привычные для северных регионов — получают вторую жизнь в виде круп грубого помола и цельнозерновой муки.
Покупатель стал разборчивее
Один из важнейших сдвигов: потребитель начал читать состав. Если раньше крупу выбирали по цене и марке, то теперь все чаще обращают внимание:
- на степень очистки;
- сорт;
- страну происхождения;
- отсутствие примесей;
- упаковку.
Цельнозерновые и грубые крупы — в топе
На фоне тренда на осознанное потребление и ЗОЖ заметно вырос спрос на крупы с минимальной обработкой. Например:
- гречка ядрица стала предпочтительнее, чем быстроразваривающаяся;
- овсянка долгой варки популярнее хлопьев быстрого приготовления;
- перловка и пшено вернулись в моду как нутриционно богатые гарниры.
Производители, такие как «Грейн Миллс», начали активно развивать линейки цельнозерновых продуктов, а также внедрять современные методы бережной переработки, позволяющие сохранить максимум питательных веществ.
Новые форматы и подход к упаковке
Еще один тренд последних лет — удобная и экологичная упаковка. Покупатели все чаще выбирают:
- бумажные пакеты;
- многоразовые контейнеры;
- крупу в картонных коробках с прозрачным окошком.
Кроме того, вырос интерес к малым фасовкам — по 300–500 г, для того чтобы пробовать новые крупы и минимизировать пищевые отходы.
Роль локальных брендов и доверие к отечественному
Если раньше покупатели активно ориентировались на зарубежные бренды, то сейчас все больше доверяют российским производителям с прозрачной историей.
«Грейн Миллс» как компания полного цикла (от закупки зерна до фасовки) активно пользуется этим доверием. Благодаря инвестициям в контроль качества, собственные лаборатории и стабильную логистику компания поставляет продукцию не только в розничные сети, но и в сегмент HoReCa, детское питание и школы.
Что дальше?
Рынок круп продолжает расти, несмотря на насыщенность. Главные направления на ближайшие годы:
- развитие безглютеновых круп и муки;
- популяризация альтернативных злаков (сорго, киноа, амарант);
- усиление роли фермерских и экологичных брендов;
- рост онлайн-продаж и форматов подписки на продукты.
Заключение
За последние 5 лет рынок круп в России стал умнее, разнообразнее и технологичнее. Люди все чаще выбирают не просто «гречку и рис», а ищут:
- натуральность;
- пользу;
- кулинарное вдохновение;
- доверие к производителю.
Именно поэтому такие компании, как «Грейн Миллс», становятся лидерами новой волны, не просто производя крупу, а формируя культуру потребления здоровых и качественных продуктов.
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