Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера

Ношение бюстгальтера не приводит к развитию рака молочной железы, заявила LIFE.ru врач Ольга Уланкина. По ее словам, данное заболевание провоцируют гормональные сбои, алкоголь и курение.

Ни одно серьезное исследование не подтвердило связь белья с раком молочной железы. Реальные факторы риска — наследственность, гормональные сбои, алкоголь и курение, — сказала Уланкина.

Она уточнила, что ношение нижнего белья не предотвращает обвисание груди, так как ее форма зависит от связок из эластина и коллагена. По словам врача, сон в бюстгальтере опасен нарушением микроциркуляции и кровообращения, а также травмацией, приводящей к липомам.

При покупке [бюстгальтера] застегивайте его на самый свободный крючок — со временем ткань растянется. Пояс должен плотно прилегать, но не впиваться: между спиной и тканью должны проходить два пальца, — добавила Уланкина.

Она объяснила, что основной вес груди должен распределяться на пояс, а не лямки. Женщинам с большой грудью или проблемами со спиной врач порекомендовала выбирать разгрузочные модели.

Ранее пластический хирург и косметолог Мадина Осман заявила, что привычка спать на боку может привести к появлению морщин у женщин в области декольте, особенно при использовании мягкой подушки. По ее словам, заломы на этом участке тела образуются из-за длительного сжатия кожи.