09 апреля 2026 в 09:05

Врач развеяла опасное заблуждение о заражении венерическими инфекциями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Венерическое заболевание можно получить даже в длительных отношениях с одним человеком, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Мария Давыдова. По ее словам, наиболее правильным подходом является обследование обоих партнеров на наличие ЗППП.

Стабильные отношения часто воспринимаются как зона безопасности. Однако важно учитывать, что инфекции могут сохраняться в организме длительное время без симптомов. Кроме того, каждый человек имеет свой предыдущий опыт. Поэтому грамотной практикой считается обследование обоих партнеров и открытое отношение к вопросам здоровья. ЗППП — медицинская проблема, которая в большинстве случаев поддается лечению или контролю. Главная опасность — игнорирование симптомов, отказ от диагностики и вера в мифы, — предупредила Давыдова.

Ранее врач Алексей Силин заявил, что примерка одежды с маркетплейсов не может привести к заражению сифилисом. По его словам, опасения людей на этот счет абсолютно беспочвенны. Специалист пояснил, что большинство случаев инфицирования происходит через сексуальные контакты.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-корреспондента СМИ-иноагента обвинили в госизмене
«Такая красивая женщина»: в пермской школе почтили память убитого педагога
Росрыболовство допустило продление запрета на вылов воблы
Переболевшие новым штаммом COVID-19 пожаловались на странный симптом
Атака «Гераней» на сухогрузы с оружием для ВСУ попала на видео
Литовский чиновник поедет работать на Украину после вопроса «чей Крым»
Мигрант попытался отмазать земляков-нелегалов от депортации, но просчитался
В Херсонской области произошло масштабное отключение света
«Уже давно согласовано»: Трамп заявил о важных договоренностях с Ираном
Израильские ВВС нанесли 21 удар по деревням на юге Ливана
Мирная жительница пострадала при ударе БПЛА по Брянской области
Обычный чемодан скрыл страшную тайну расчлененного тела
Врач развеяла опасное заблуждение о заражении венерическими инфекциями
Ребенок чудом выжил после падения с огромной высоты в российском регионе
«Чайка» и «Ирбис» провели самый долгий матч в истории МХЛ
Большая часть Запорожской области погрузилась во тьму
Киев забрал поезда у гражданских и отдал их ВСУ
В Пермском крае началось прощание с убитой подростком учительницей
Врио директора школы попала под суд на Камчатке
Иностранец из тихого поселка оказался опасным пособником террористов
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

