Врач развеяла опасное заблуждение о заражении венерическими инфекциями

Венерическое заболевание можно получить даже в длительных отношениях с одним человеком, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Мария Давыдова. По ее словам, наиболее правильным подходом является обследование обоих партнеров на наличие ЗППП.

Стабильные отношения часто воспринимаются как зона безопасности. Однако важно учитывать, что инфекции могут сохраняться в организме длительное время без симптомов. Кроме того, каждый человек имеет свой предыдущий опыт. Поэтому грамотной практикой считается обследование обоих партнеров и открытое отношение к вопросам здоровья. ЗППП — медицинская проблема, которая в большинстве случаев поддается лечению или контролю. Главная опасность — игнорирование симптомов, отказ от диагностики и вера в мифы, — предупредила Давыдова.

Ранее врач Алексей Силин заявил, что примерка одежды с маркетплейсов не может привести к заражению сифилисом. По его словам, опасения людей на этот счет абсолютно беспочвенны. Специалист пояснил, что большинство случаев инфицирования происходит через сексуальные контакты.