14 ноября 2025 в 06:20

Врач поставил точку в споре о вреде сна с открытым окном осенью

Патофизиолог Степанов: сон с открытым окном осенью чреват мышечными болями

Сон с открытым окном осенью может привести к мышечным болям, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов. По его словам, гораздо безопаснее снижать температуру в помещении с помощью кратковременного проветривания.

Когда под одеялом тепло, а снаружи — холодно, спится легче. Но засыпая с открытым окном, мы сталкиваемся с рисками. Та часть тела, которая ночью оказалась открытой, может переохладиться, и это способно вызвать либо мышечные боли — может развиться миозит, либо переохлаждение нерва — тогда может начаться невралгия. Кроме того, в результате переохлаждения снижается иммунитет. И человек может заболеть вирусными заболеваниями. Поэтому спать с открытым окном, если в комнате жарко, не рекомендуется, — поделился Степанов.

Он подчеркнул, что для обеспечения комфортного сна рекомендуется снизить температуру батарей, если это возможно. По словам патофизиолога, перед тем как лечь спать, рекомендуется открыть окно на 10–15 минут. Также он отметил, что можно оставить открытой форточку в другой комнате, чтобы избежать прямого потока холодного воздуха.

Ранее заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова заявила, что зимой следует уделить особое внимание включению в рацион жирных сортов рыбы. По ее словам, они богаты витаминами и способствуют поддержанию иммунитета.

