Врач ответила, сколько шагов в день надо пройти для снижения риска инфаркта

Врач ответила, сколько шагов в день надо пройти для снижения риска инфаркта Врач Кривега: ежедневная ходьба по 7 тыс. шагов снизит риск развития инфаркта

Ежедневная ходьба по 7–8 тыс. шагов является минимальной нагрузкой, которая снижает риск развития инфаркта, заявила NEWS.ru реаниматолог, психолог, специалист по коррекции стресс-системы организма Мария Кривега. По ее словам, этот показатель научно обоснован, в отличие от популярного мифа о необходимости совершать 10 тыс. шагов.

С точки зрения доказательной медицины, базой остаются аэробные нагрузки: ходьба, плавание, велосипед или велотренажер. Они действительно влияют на ключевые механизмы, которые определяют здоровье сердца: артериальное давление, липидный состав крови, чувствительность к инсулину. Это подтверждают как крупные международные исследования, так и отечественные данные, где низкая физическая активность показана как независимый фактор риска смертности от инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний. Если говорить о минимуме, который уже дает защитный эффект, это действительно около 20–30 минут умеренной активности в день или 7–8 тыс. шагов. Мнение о 10 тыс. шагов — это сугубо маркетинговый ход, — пояснила Кривега.

Она добавила, что интервальные тренировки, тяжелые силовые упражнения, соревновательные нагрузки могут быть небезопасны для людей с гипертонией и ишемической болезнью сердца. По ее словам, при наличии заболеваний в приоритете должна быть умеренная аэробная нагрузка с постепенным увеличением.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что кардио- и силовые тренировки полезны даже для людей старше 70 лет — такие занятия позволяют почувствовать себя человеком. По мнению врача, в пожилом возрасте можно пробовать совершенно разные виды спорта.