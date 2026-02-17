Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 06:45

Врач ответила, как быстро вылечить насморк в домашних условиях

Врач Гулакова: промывание носа и частое обильное питье помогают при насморке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Частое обильное питье и промывание носа помогают при насморке, заявила NEWS.ru врач-оториноларинголог Анна Гулакова. По ее словам, воспаление слизистой оболочки носа, проявляющееся заложенностью и выделениями, является защитной реакцией организма, которая в большинстве ситуаций не требует обращения к врачу.

Насморк — это защитная реакция организма. 90% насморков вызваны вирусами. Чаще всего состояние проходит самостоятельно и не требует обращения к врачу. Как можно помочь себе в домашних условиях? Чтобы сопли меньше мешали, необходимо их сделать менее густыми. В этом поможет хорошее промывание носа большими объемами. Также важны частое обильное питье и поддержание правильного микроклимата в комнате. Температура должна быть от +19 до +21 градуса, а влажность воздуха — 40–60%, — пояснила Гулакова.

Также при сильной заложенности носа врач рекомендовала использовать сосудосуживающие спреи на основе оксиметазолина или ксилометазолина. По ее словам, их легче дозировать и они имеют меньшую токсичность по сравнению с каплями.

Если есть сильная заложенность носа, то воспользуйтесь сосудосуживающими каплями в нос. Используйте спреи, так как их легче дозировать, в отличие от капель. Действующее вещество должно быть оксиметазолин или ксилометазолин — у них меньше всасываемость и токсичность. Использовать сосудосуживающие спреи нужно не чаще трех раз в сутки и не более пяти дней, чтобы не было привыкания, — резюмировала Гулакова.

Ранее старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин заявил, что обильное питье поможет быстрее вылечить грипп или ОРВИ. По его словам, одними таблетками инфекцию не победить, поскольку они лишь снимают симптомы.

здоровье
болезни
врачи
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы банальные симптомы, говорящие о заражении ВИЧ
Попытки Европы участвовать в женевских переговорах не увенчались успехом
Порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ могут изменить
Меню для мозга: какие продукты помогут справиться с зимней хандрой
«Есть заинтересованность»: стало известно, когда Украина лишится помощи
У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3
В Москве назвали грабежом попытки посягнуть на российские активы
Врач ответила, как быстро вылечить насморк в домашних условиях
Россиян призвали не беспокоиться из-за прихода ИИ на рынок труда
Психиатр развеял крайне опасный миф о степенях тяжести наркотиков
Гастроэнтеролог рассказала, что делать при переедании
Провал ВСУ в Сумской области: ВС РФ разгромили «полк смерти» Зеленского
Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на 23 Февраля
Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров
Не рубить деревья, не копать: 10 штрафов, которые грозят дачникам в 2026-м
В российском аэропорту ввели временные ограничения
Артиллеристы ВС РФ превратили бронемашину ВСУ в груду металла
В Махачкале запустили режим повышенной готовности
Россиянам рассказали о главных признаках лжерелигии
ВВС Украины пополнились наемниками из США и Голландии на F-16
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.