Врач ответила, как быстро вылечить насморк в домашних условиях

Частое обильное питье и промывание носа помогают при насморке, заявила NEWS.ru врач-оториноларинголог Анна Гулакова. По ее словам, воспаление слизистой оболочки носа, проявляющееся заложенностью и выделениями, является защитной реакцией организма, которая в большинстве ситуаций не требует обращения к врачу.

Насморк — это защитная реакция организма. 90% насморков вызваны вирусами. Чаще всего состояние проходит самостоятельно и не требует обращения к врачу. Как можно помочь себе в домашних условиях? Чтобы сопли меньше мешали, необходимо их сделать менее густыми. В этом поможет хорошее промывание носа большими объемами. Также важны частое обильное питье и поддержание правильного микроклимата в комнате. Температура должна быть от +19 до +21 градуса, а влажность воздуха — 40–60%, — пояснила Гулакова.

Также при сильной заложенности носа врач рекомендовала использовать сосудосуживающие спреи на основе оксиметазолина или ксилометазолина. По ее словам, их легче дозировать и они имеют меньшую токсичность по сравнению с каплями.

Если есть сильная заложенность носа, то воспользуйтесь сосудосуживающими каплями в нос. Используйте спреи, так как их легче дозировать, в отличие от капель. Действующее вещество должно быть оксиметазолин или ксилометазолин — у них меньше всасываемость и токсичность. Использовать сосудосуживающие спреи нужно не чаще трех раз в сутки и не более пяти дней, чтобы не было привыкания, — резюмировала Гулакова.

