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10 июля 2025 в 14:55

Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений

Врач Марченко заявила, что при постоянной жажде лучше обратиться к эндокринологу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постоянное ощущение жажды, сухость во рту и частые позывы в туалет могут быть признаками сахарного диабета, рассказала «Страстям» врач акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Марченко. По ее словам, нужно обращаться к эндокринологу при малейших подозрениях на это заболевание.

Марченко также перечислила другие симптомы, при появлении которых следует посетить эндокринолога: резкие скачки веса, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей и появление лишних волос на теле у женщин. Она отметила, что эндокринные нарушения могут быть вызваны различными факторами, включая наследственность, аутоиммунные заболевания и неправильный образ жизни.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что диета на свежевыжатых соках может привести к размножению вредных бактерий в организме. По ее словам, в этом напитке практически нет полезной клетчатки, зато есть обилие сахара.

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