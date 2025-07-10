Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений Врач Марченко заявила, что при постоянной жажде лучше обратиться к эндокринологу

Постоянное ощущение жажды, сухость во рту и частые позывы в туалет могут быть признаками сахарного диабета, рассказала «Страстям» врач акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Марченко. По ее словам, нужно обращаться к эндокринологу при малейших подозрениях на это заболевание.

Марченко также перечислила другие симптомы, при появлении которых следует посетить эндокринолога: резкие скачки веса, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей и появление лишних волос на теле у женщин. Она отметила, что эндокринные нарушения могут быть вызваны различными факторами, включая наследственность, аутоиммунные заболевания и неправильный образ жизни.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что диета на свежевыжатых соках может привести к размножению вредных бактерий в организме. По ее словам, в этом напитке практически нет полезной клетчатки, зато есть обилие сахара.