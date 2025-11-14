Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 05:20

Врач назвал симптомы опасного для взрослых детского заболевания

Инфекционист Поцелуев: паротит начинается с припухлости околоушных желез

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Паротит, который чаще всего встречается у детей, проявляется в виде отека околоушных слюнных желез, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, на ранних этапах болезнь можно перепутать с ОРВИ.

Паротит редко начинается остро. После заражения проходит инкубационный период, который длится от 12 до 25 дней. Первые признаки часто напоминают обычную простуду: повышение температуры, озноб, головная боль, общее недомогание, боль в мышцах и суставах, потеря аппетита. Характерные симптомы, позволяющие заподозрить именно свинку, появляются через один-два дня. Среди них выделяются припухлость в области околоушных слюнных желез и боль при жевании и глотании. Чаще процесс начинается с одной стороны, а через один — три дня переходит на вторую, — предупредил Поцелуев.

Он отметил, что кожа над воспаленной железой натягивается и лоснится, но цвет ее не меняется. По словам врача, отек обычно нарастает в течение трех — пяти дней, а затем постепенно спадает.

Ранее врач общей практики Елена Павлова подчеркнула важность вакцинации против краснухи и кори до 25 лет. По ее словам, прививки играют ключевую роль в предотвращении многих опасных заболеваний, а развитие коллективного иммунитета стало возможным именно благодаря вакцинации.

болезни
инфекции
врачи
здоровье
дети
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Хабаровска до смерти забил сожительницу ремнем
Врач поставил точку в споре о вреде сна с открытым окном осенью
Укус собаки во сне: предательство или знак любви
Психолог назвала причины внезапно возникающей усталости и отказа от общения
Трамп может потребовать выдать ему Зеленского в случае побега
Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Невероятное сочетание продуктов: слоеный салат «Бандерас» на Новый год
К чему снятся похороны: раскрываем тайны сновидений подробно
Россиянам объяснили, как не остаться без денег при смене работы
Нападающего ЦСКА номинировали на премию ФИФА за самый красивый гол
В Минцифры озвучили сроки старта эксперимента по онлайн-продаже вина
Названа одна из главных проблем мировой медицины
Запуск американской ракеты к Марсу сорвался
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 ноября
Россиянам рассказали, как обычный госзвонок может стать уловкой мошенников
Сборная Франции по футболу разгромила команду Украины
Саперы из КНДР помогают разминировать курские земли
Врач назвал симптомы опасного для взрослых детского заболевания
Американские инвесторы задумались о покупке иностранных активов ЛУКОЙЛа
Россиянам ответили, когда можно получить перерасчет за отопление в квартире
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.