Врач назвал симптомы опасного для взрослых детского заболевания

Паротит, который чаще всего встречается у детей, проявляется в виде отека околоушных слюнных желез, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, на ранних этапах болезнь можно перепутать с ОРВИ.

Паротит редко начинается остро. После заражения проходит инкубационный период, который длится от 12 до 25 дней. Первые признаки часто напоминают обычную простуду: повышение температуры, озноб, головная боль, общее недомогание, боль в мышцах и суставах, потеря аппетита. Характерные симптомы, позволяющие заподозрить именно свинку, появляются через один-два дня. Среди них выделяются припухлость в области околоушных слюнных желез и боль при жевании и глотании. Чаще процесс начинается с одной стороны, а через один — три дня переходит на вторую, — предупредил Поцелуев.

Он отметил, что кожа над воспаленной железой натягивается и лоснится, но цвет ее не меняется. По словам врача, отек обычно нарастает в течение трех — пяти дней, а затем постепенно спадает.

Ранее врач общей практики Елена Павлова подчеркнула важность вакцинации против краснухи и кори до 25 лет. По ее словам, прививки играют ключевую роль в предотвращении многих опасных заболеваний, а развитие коллективного иммунитета стало возможным именно благодаря вакцинации.