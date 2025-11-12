«Удар по печени»: россиян предостерегли от покупки йогуртов

Покупные йогурты могут способствовать развитию жировой болезни печени и повышению уровня холестерина, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, основной вред представляют не сами молочные продукты, а высокое содержание добавленного сахара, искусственных ароматизаторов и загустителей в их составе.

За яркой упаковкой часто скрывается продукт, который вредит здоровью. Йогурт может повышать холестерин. Сам по себе продукт не виноват. Главный враг — добавленный сахар. Его избыток в организме превращается в триглицериды, те самые «вредные» жиры, которые способствуют росту холестерина. Йогурт может нанести удар по печени и ЖКТ. Сахар, в частности фруктоза, может привести к жировой болезни печени. Для ЖКТ вредны не сами йогурты, а сочетание сахара, искусственных ароматизаторов и загустителей. Они могут нарушать микрофлору, провоцируя вздутие и дисбиоз, — пояснила Попова.

Она отметила, что выбрать полезный и безопасный йогурт в магазине вполне возможно, если обращать внимание на несколько ключевых параметров, указанных на упаковке. По словам нутрициолога, в первую очередь необходимо изучать состав продукта, который должен быть максимально коротким и понятным.

Как выбрать полезный йогурт? Состав — не больше двух строк. Молоко и закваска — идеально. Берите натуральный йогурт без добавок и сахара — лучше положить дома ягоды, орехи, семена чиа и ложку меда. Жирность — 2,5–4,5%. Натуральный жир полезен и дает сытость. Срок годности — до двух недель. Долгий срок говорит о консервантах и снижает количество полезных бактерий в составе. Настоящий йогурт — это продукт без добавок, все остальное — маркетинг и химия в угоду вкусу, — резюмировала Попова.

