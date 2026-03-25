25 марта 2026 в 10:42

Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков

Тренер Сушкова: мини-зарядка улучшит кровообращение и повысит уровень энергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мини-зарядка позволит улучшить кровообращение и повысить уровень энергии в организме, заявила LIFE.ru тренер Елена Сушкова. Она посоветовала растереть ладони, шею и уши, потянуться наверх всем телом 10 раз и выполнить подъемы со стула около 15 раз. Такие несложные упражнения избавят от чувства сонливости или усталости, отметила эксперт.

Кроме того, для поддержания бодрости и продуктивности следует выпивать стакан воды каждый час, подчеркнула Сушкова. Дело в том, что водный дисбаланс в организме может вызвать упадок сил и даже снизить когнитивные функции.

Эксперт также призвала своевременно делать перерывы во время работы, разминать тело, проветривать помещения и почаще выходить на свежий воздух. Дополнительно она порекомендовала ежедневно заниматься дыхательными практиками. Например, делать глубокий медленный вдох через нос и резкий выдох через рот.

Ранее терапевт Ольга Сиваева заявила, что послеобеденная сонливость связана с тем, что организм направляет все свои силы на переваривание и начинает вырабатывать инсулин. Она отметила, что после приема пищи кровь резко приливает к желудку и кишечнику, а мозг утрачивает часть кислорода. Это и приводит к легкой заторможенности.

тренеры
спорт
здоровье
работа
