Россиянам объяснили, нужно ли закрывать родинки от солнца Онколог Черемушкин: родинки во время загара следует закрывать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время загара следует закрывать родинки, чтобы на них не воздействовали солнечные лучи, посоветовал в разговоре с NEWS.ru врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Специалист объяснил, что некоторые родинки могут превратиться в злокачественные новообразования.

Во время загара желательно закрывать родинки либо вовсе их удалить. Есть такое понятие — диспластический невус — это доброкачественная родинка с повышенным риском озлокачествления, — пояснил онколог.

По словам врача, такие родинки могут быть как единичными, так и множественными. Людям, у которых в семейном анамнезе были случаи рака кожи, следует быть особенно внимательными к нахождению на солнце, предупредил Черемушкин.

Они могут быть как единичными, так и множественными. Людям, у которых в семейном анамнезе были случаи рака кожи и меланомы, нужно быть очень внимательными при контакте с солнцем. Солярием людям из этой категории тоже не стоит злоупотреблять, — заключил онколог.

Черемушкин ранее рассказал, что загорать опасно людям, принимающим определенные лекарственные препараты. Кроме того, по его словам, категорически нельзя долго находиться на солнце тем, кто страдает аллергией.